現代自、ＷＲＣ最終ラウンドの「サウジ・ラリー」で優勝

険しい未舗装路を走る自動車レース「ワールドラリー選手権（ＷＲＣ）」の今年の最終戦で、現代（ヒョンデ）自動車のワールドラリーチーム所属の２人の選手が１位と２位となり、「ダブル表彰台」を達成した。現代自グループは、サウジアラビアで先月２６日（現地時間）から４日間開かれた２０２５年ＷＲＣ第１４ラウンド・サウジアラビア・ラリーで、現代自所属のドライバー、ティエリー・ヌービルとアドリアン・フルモーがそれぞれ１位と２位を獲得したと、先月３０日明らかにした。砂漠と岩石地帯が繰り返されるサウジ特有の地形が反映されたコースで、競技用にチューニングされた「ｉ２０ Ｎ ラリー１」で出場した２選手は、終始先頭争いを繰り広げ、ヌービルはラウンド終盤に首位に立ち、そのままトップを守り切った。今回の優勝でヌービルは、ＷＲＣ個人通算２２回目の優勝を記録した。計３人の選手が出場した今回の大会で、現代自ワールドラリーチームの選手は、１位と２位、１１位の成績を収め、シーズンを通じて安定した成績を見せた結果、メーカーポイント５１１点を獲得した現代自チームは、今年のメーカー部門２位でシーズンを締めくくった。現代自側は、「ＷＲＣがサウジで行われたのは今回が初めてで、選手たちが優勝できてうれしい。来年１月に始まる２０２６年シーズンには、さらに成長した実力を披露する」とコメントした。李沅柱 takeoff@donga.com