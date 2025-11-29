斗山、チェ・ウォンジュンと４年３８億ウォン契約　ＦＡ市場で１８６億ウォンの大型投資

プロ野球斗山（トゥサン）が右腕投手チェ・ウォンジュン（３１）を引き留め、今冬の自由契約選手（ＦＡ）市場で１８６億ウォンを投じた圧倒的な存在感を示した。斗山は２８日、チェ・ウォンジュンと４年最大３８億ウォン（契約金１８億、年俸総額１６億、インセンティブ４億ウォン）で契約したと発表した。２０１７年に一次指名で斗山に入団したチェ・ウォンジュンは、通算２３８試合で４４勝４５敗、１セーブ、１３ホールド、防御率４．２８を記録した。今季は先発１６試合、中継ぎ３１試合に登板し、４勝７敗９ホールド、防御率４．７１を残した。チェ・ウォンジュンは「ＦＡ資格を得たが、最初から斗山と共にするつもりだった」とし、「チームが自分に期待している点を正確に理解している。その期待に１００％応える選手になりたい」と話した。前日、右腕投手イ・ヨンハ（２８）と４年最大５２億ウォン、１８日には外野手チョ・スヘン（３２）と４年最大１６億ウォンで契約した斗山は、この日チェ・ウォンジュンを残留させ、内部ＦＡ選手３人を全員確保した。今冬ＦＡ最大の注目株とされた内野手パク・チャンホ（３０）も市場序盤に４年最大８０億ウォンで獲得した。２０２１シーズン前にキム・ジェホ（４０）、ユ・ヒグァン（３９・以上引退）、チョン・スビン（斗山）、ホ・ギョンミン（３５・ＫＴ）を引き留めるために投じた１７６億ウォンより１０億ウォン多い額を、今回のＦＡ市場で使ったことになる。斗山の積極的な投資は異例との見方がある。かつては有望株が絶えない層の厚さを誇った球団だったからだ。しかし今季９位に終わった斗山の投資姿勢は、来季優勝を見据えたものだ。斗山は先月、プレーオフが進行中だった段階でキム・ウォニョン監督（５３）を新指揮官に迎え、迅速に「ハッスル斗山」再建に乗り出した。その後、斗山優勝メンバーのホン・ウォンギ（５２）、ソン・シホン（４５）をコーチとして迎え、早々にコーチ陣を整えた。チョ・ヨンウ記者 jero@donga.com