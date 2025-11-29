「最も誤りが多い歴代大統領」　尹錫悅氏が７７％で１位　全斗煥氏を上回る

１２・３非常戒厳後、憲法裁判所の弾劾審判によって大統領職を罷免された尹錫悅（ユン・ソクヨル）前大統領が、歴代大統領の中で「誤ったことが多い」との回答が最も高い大統領に挙げられた。２０２１年と２０２３年の調査で１位だった全斗煥（チョン・ドゥファン）元大統領を上回った。韓国ギャラップが２５～２７日、満１８歳以上の有権者１０００人を対象に調査し、２８日に発表した世論調査（電話面接方式・９５％信頼水準、標本誤差±３．１％ポイント・詳細は中央選挙世論調査審議委員会ホームページ参照）によると、尹氏に対する否定的評価は７７％だった。尹氏について「よくやったことが多い」との回答は１２％で、弾劾審判が進行中だった昨年１２月の職務肯定率（１１％）とほぼ同水準だった。尹氏に続き、全斗煥（６８％）、朴槿惠（パク・グンヘ＝６５％）、盧泰愚（ノ・テウ＝５０％）、李明博（イ・ミョンバク＝４６％）、文在寅（ムン・ジェイン）元大統領（４４％）の順で、「誤りが多かった」と評価する回答が多かった。肯定評価が最も高い大統領経験者は盧武鉉（ノ・ムヒョン）元大統領で６８％の１位。続いて朴正熙（パク・チョンヒ＝６２％）、金大中（キム・デジュン＝６０％）両元大統領も６０％台を記録し、金泳三（キム・ヨンサム＝４２％）元大統領、李明博氏（３５％）、文氏（３３％）の順で肯定評価が多かった。韓国ギャラップは、「２０１５年には朴正熙前大統領が最も高く評価されたが、現在は盧武鉉前大統領と立場が入れ替わった」とし、「過去１０年で金泳三前大統領と李明博前大統領への肯定論が増え、否定論は減るなど再評価が進んだとみられる」と説明した。李在明（イ・ジェミョン）大統領が職務をよく遂行していると答えた肯定評価は６０％、否定評価は３１％だった。肯定理由としては外交（４３％）が最も多く、否定理由としては経済・民生（１４％）、道徳性問題および自身の裁判回避（１２％）が多かった。政党支持率は、与党「共に民主党」が４２％、野党「国民の力」が２５％となった。８月中旬以降、民主党支持率は４０％前後、国民の力支持率は２０％台半ばの構図が続いている。進歩層では６７％が民主党を、保守層では５５％が国民の力を支持した。中道派では民主党と国民の力をそれぞれ４５％、１５％支持し、特定政党を支持する有権者も３１％だった。許桐準 hungry@donga.com