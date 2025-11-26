情熱を燃やし続けた名優・李順載　「演技に完成はない」を体現して逝く

「演技に終わりはありません。完成もありません。あるのは新しい挑戦と創造、そして努力だけです。私もまだ終わりを見ていません」（２０２２年、東亜日報インタビュー）２２歳でデビューし、九旬（９０代）に至るまで７０年近く走り続けてきた「演技の鉄人」。デバリの父からリア王と英祖（ヨンジョ）大王、そして「花よりおじいさん」まで、ジャンルと媒体を問わず舞台に立った俳優李順載（イ・スンジェ）が２５日死去した。享年９１。●デバリの父から「花よりおじいさん」まで１９３４年咸鏡北道会寧（ハムギョンブクト・フェリョン）で生まれた故人は、ソウル大学哲学科に通う中で「ハムレット」に心を奪われ、１９５６年に演劇「地平線の彼方に」でデビューした。１９５７年「青い協奏曲」でテレビドラマを始め、１９６４年東洋放送（ＴＢＣ）公開採用１期に選ばれた。映画は１９６６年「初恋」でデビューした。故人は生涯、華やかなスターではなかった。だが薪の火のように絶えず燃え続けた。「テレビをつければ李順載」と言われるほど、１カ月に作品３０本に出演したこともある。１９９２年国会議員（ソウル中浪甲）当選前後に政治に身を置いた時でさえ、演技を手放さなかった。この頃撮影されたドラマ「愛が何だって？」は彼の演技人生で欠かせない作品。歴代ドラマ視聴率２位（６５％）を記録し、中国でも大きな人気を得た。作品中の「デバリの父」は長く彼のトレードマークとなった。故人は「銭湯家の男たち」「東医宝鑑（ホ・ジュン 宮廷医官への道）」「イ・サン」などに主演級として１４０作あまりに出演し、脇役までいれれば４００作あまりで演技した。中高年層にはホ・ジュンの師（東医宝鑑）や英祖（イ・サン）など歴史ドラマの演技の印象が強く残っているが、７０代に入って挑戦したシットコムで若い層からも注目を集めた。「思いっきりハイキック」（２００６年）などで見せたコミカルな演技で「ヤドン・スンジェ」という愛称も得た。その後、俳優・申久（シン・グ）、朴根亨（パク・グニョン）、白一燮（ペク・イルソプ）らと出演したｔｖＮバラエティー「花よりおじいさん」（２０１３年）などでも再び愛された。●「皆さん、生涯お世話になりました」しかし、いつも心は「故郷」の演劇に向いていた。「シェークスピア四大悲劇を演じられなかったことが長年の心残りだ」と語っていた故人は、ついに２０２１年、８７歳で「リア王」として舞台に立った。故人は２０２３年の東亜（トンア）日報インタビューで、「演劇には我々の社会を変える力があると信じている」と話した。さらに２０２２年に演劇「かもめ」を演出し、自称「最高齢新人演出家」ともなった。「舞台で倒れるのが夢だった」と話した故人は、実際に演劇出演中、健康が悪化した。昨年演劇「ゴドーを待ちながらを待ちながら」に出演中に活動中断を宣言した。デビュー７０周年を迎え準備していた演劇「セールスマンの死」はついに実現しなかった。故人は１９７１年に演技者協会初代会長として俳優の権益保護に乗り出し、世宗（セジョン）大学と嘉泉（カチョン）大学で後進を育てた。２００２年に宝冠文化勲章、２０１８年に銀冠文化勲章を受章した。受賞には縁が薄かった故人は、昨年１２月３１日「２０２４ ＫＢＳ演技大賞」で大賞の栄誉に輝いた。生涯初めて演技大賞を受賞した日、不自由な身体を引いて登壇した故人は涙を隠せなかった。「長く生きていると、こんな日もあるんですね。いつかは機会が来るだろうと常に準備していました。視聴者の皆さん、生涯多くの恩を受け、助けてもらいました。ありがとうございます」●李大統領「故人は私たちの貴重な文化遺産」２５日の訃報を受け、各界から追悼の声が相次いだ。李在明（イ・ジェミョン）大統領はソーシャルメディアで「先生が残した作品とメッセージは大韓民国の貴重な文化遺産だ」と追悼した。金東兗（キム・ドンヨン）京畿道（キョンギド）知事も「花より素敵なおじいさん、学生を愛した教授、尊敬される先輩、永遠の芸術家」と称えた。俳優・鄭普碩（チョン・ボソク）は「先生の一歩一歩は韓国放送演技の始まりであり歴史だ」と言い、俳優キム・ヘスは「多くの恩を受け、助けてもらった」と頭を下げた。「花よりおじいさん」を演出したナ・ヨンソクＰＤも「粘り強く誠実に働くことの価値を気づかせてくれた」と追悼した。この日午後２時ごろ、ソウル松坡（ソンパ）区にあるソウル峨山（アサン）病院に設けられた故人の弔問所は、俳優崔佛巖（チェ・ブルアム）、羅文熙（ナ・ムニ）、河正宇（ハ・ジョンウ）、安在旭（アン・ジェウク）らが送った供花で埋め尽くされた。キム・テオン記者 サ・ジウォン記者 beborn@donga.com