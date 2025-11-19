金煥基１９７１年作の点画、大型作品が米国で１２３億ウォンで落札

韓国抽象美術の先駆者とされる画家、金煥基（キム・ファンギ＝１９１３～１９７４）の全面点画作品が米国の競売で８４０万ドル（約１２３億ウォン）で落札され、韓国現代美術品としては史上２番目に高い価格となった。競売会社クリスティーズによると、１７日（現地時間）米ニューヨークで行われた「２０世紀イブニングセール」で、金煥基の１９７１年作「１９－ＶＩ－７１ ＃２０６」が落札された。落札者は手数料を含めると約１５１億ウォンを支払うことになる。これは韓国美術品の歴代最高落札額を保持する金煥基の「宇宙（０５－ＩＶ－７１ ＃２００）」に次ぐ２番目の高値。「宇宙」は２０１９年香港の競売で約１３２億ウォンで落札された。歴代３位も金煥基の作品で、別の全面点画「３－ＩＩ－７２ ＃２２０」（１９７２年）は、２０１８年ソウルオークション香港で８５億３０００万ウォンで落札された。「１９－ＶＩ－７１ ＃２０６」は、無限に拡張する宇宙空間を点で表現した作品で、横２５４センチ、縦２０３センチの大作。クリスティーズ側は「同時期に描かれた金煥基の作品のうち、２００号（約２５９．１×１９３．９センチ）以上の大作は３０点以内と推定され、希少性が極めて高い」と説明した。イ・ジユン記者 leemail@donga.com