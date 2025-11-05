オルトマン氏、マスク氏とまた公開論戦

長年の因縁で結ばれたテスラ最高経営責任者（ＣＥＯ）のイーロン・マスクとオープンＡＩのサム・オルトマンＣＥＯが、テスラの新型車の発売遅延とオープンＡＩの営利法人化をめぐって再び公開論戦を繰り広げた。２０１５年にオープンＡＩを共同設立した２人は、わずか３年で袂を分かち、それ以降、たびたび互いを公然と批判し合ってきた。先月３０日（現地時間）、オルトマン氏は「３幕構成の物語」と題して、テスラが開発中の新型車「ロードスター」を２０１８年に予約した３枚の注文書をＸ（旧ツイッター）に掲載した。オルトマン氏は、「この車を本当に楽しみにしていたし、発売が遅れたことも理解する」としつつ、「しかし７年半はあまりに長い」と書いた。さらに、予約をキャンセルするため２０１８年当時に支払った保証金４万５０００ドル（約６５００万ウォン）の返金をテスラに求めたが、テスラ側のメールアドレスが変更されており、メールが届かなかったと明らかにした。マスク氏が２０１７年、「ロードスター第２世代を２０２０年に発売する」と発表してから５年以上遅れていることを皮肉ったものだ。マスク氏は１日、この投稿に返信し「あなたは非営利（法人）を盗んだ」と批判。最近オープンＡＩが非営利の支配構造を離れ、営利法人「公益法人（ＰＢＣ）」へと組織と転換したことを指摘したものだ。さらにオルトマン氏の「３幕物語」投稿に対し、「あなたは問題が解決して（保証金を）２４時間以内に返金された『第４幕』について話すのを忘れた」と皮肉を返した上で、「それがあなたの本性だから」と付け加えた。オルトマン氏は２日、再びマスク氏の投稿に応じて「私はあなたが放棄したそれ（オープンＡＩ）を、これまで存在した中で最大の非営利団体となる存在に育てるのに貢献した」と反論し、「あなたも現在のオープンＡＩのような構造が必要だと理解しているはずだ」と書いた。さらにオルトマン氏は追加投稿で「あなたもテスラが非営利でない形でオープンＡＩを買収したがっていたし、買収に失敗すると『成功の可能性は０％だ』と言っていた」と明かしたうえで、「今あなたには優れたＡＩ企業があり、私たちにもある。そろそろ論争をやめないか」と結んだ。アン・ギュヨン記者 kyu0@donga.com