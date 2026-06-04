手塚治虫の「在日朝鮮人差別批判」漫画が復刻

「鉄腕アトム」「ジャングル大帝」などで知られ、「日本漫画の父」とも評される手塚治虫（１９２８～８９）が日本国内の在日朝鮮人をめぐる差別問題を描いた短編漫画「ながい窖（あな）」が５６年ぶりに復刻された。手塚は生前、日本の軍国主義を批判し、「日本人として申し訳なく思います」と語ったこともある。今回の復刻を機に、作家とその作品世界への再評価が進むとみられる。２日、朝日新聞によると、１９７０年に雑誌「サンデー毎日」で発表された後、作者の全集に収録されず「幻の作品」と呼ばれていた「ながい窖」が、法政大学出版局から同日出版された。全５０ページの同作品は、第２次世界大戦当時、岐阜県の「戸狩山」防空壕で過酷な労働搾取と蔑視を受けた朝鮮半島出身男性を主人公としている。主人公は戦後、日本国籍を取得し、出自を隠したまま出世街道を歩むが、その後一連の出来事を通じて、根深い民族差別を経験することになる。「ながい窖」は、在日朝鮮人差別問題を扱った手塚治虫の唯一の作品と評価されている。手塚治虫は生前、日本の軍国主義や民族差別に批判的な姿勢を示していた。彼は、在日本朝鮮人総聯合会の機関紙「朝鮮新報」の日本語版「朝鮮時報」１９６６年４月１６日付に掲載された「私は広く呼びかけたい」と題する寄稿で、在日朝鮮人の民族教育を守ることに日本人も関心を持つべきだと主張した。彼はこの文章で、「朝鮮の人達は好きこのんで日本へやって来たのではありません」とし、「日本の軍国主義の犠牲となって、民族の歴史を奪われ、ふみにじられ、強制労働につかわれたかたがたです」と記した。さらに、「私は日本人として本当に恥ずかしく、申し訳なく思います」と付け加えた。今回の書籍は、法政大学出版局が初めて出版した漫画作品でもある。復刻を主導した出版局の赤羽健氏は、「２０２３年、映画や文化、漫画でのマイノリティー（少数者）の描かれ方を調べていた時にこの作品と出会い、衝撃を受けた」とし、「最近、日本では外国人排斥の風潮が広がっているが、この作品を読めば差別される側の苦しみを考えるきっかけになるのではないかと思った」と朝日新聞に語った。黃仁贊 hic@donga.com