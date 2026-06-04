初投票に胸躍る１９歳大学生から建国以来皆勤の１１１歳まで　各地で投票の列

６・３地方選が行われた３日、全国の投票所では午前６時から長い列ができた。ソウル瑞草区（ソチョグ）の瑞草高校投票所には、開場前から有権者１５人が並んだ。ここを訪れた大学生のキム・ジュンヒさん（１９）は、「人生初の投票に胸が躍り、学科ジャンパーを着てきた」とし、「投票前にほぼすべての候補者の公約を読んだ」と話した。光州市東区（クァンジュシ・トング）では、１９１５年生まれで日本による植民地支配時代から韓国戦争、民主化運動まで経験したキム・ジョンジャさん（１１１）が娘とともに投票所を訪れた。建国以来、一度も投票を欠かしたことがないというキムさんは、「国が良くなることをいつも祈っている」と語った。ソウル永登浦区大林（ヨンドゥンポグ・テリムイ）２洞で出会った中国延辺出身の帰化者、パク・クムチョルさん（６１）とファン・グムファさん（６２）夫妻は、昨年の大統領選に続き今回が２度目の投票参加だとし、「愛国心と責任感を持って投票権を行使した」と話した。さまざまな「投票認証」も続いた。大学生のソン・スミンさん（２２）は、手の甲に押した投票済みスタンプをソーシャルメディア（ＳＮＳ）「セットログ」に投稿し、看護師のキムさん（３０）は、普段好きなキャラクター入りの投票認証用紙を印刷して持参し、投票済みスタンプを押した。この日、投票妨害や騒動など選挙関連の１１２番通報は、午後３時までに３１２件寄せられた。世宗市多情洞（セジョンシ・タジョンドン）では午前７時ごろ、４０代の男性が記入済みの投票用紙を投票箱に入れず、選挙事務員に見せようとして制止された。男性は「大統領だって同じことをしたではないか」と主張し、約３０分にわたって騒ぎを起こした末、警察によって退場させられた。また、午前１１時４０分ごろには、慶尚南道金海市（キョンサンナムド・キムヘシ）の投票所で、酒に酔った６０代の男性が「私も投票用紙を見せる」と騒ぎを起こし、帰宅措置が取られた。投票をめぐるミスも相次いだ。午後１時ごろ、釜山沙上区厳弓洞（プサン・ササング・オムグンドン）の投票所では、５０代の男性が「選挙人名簿にすでに署名されており、投票できない」と警察に通報した。警察は、同姓同名の別の有権者が誤って署名していた事実を確認した。蔚山市南区玉洞（ウルサンシ・ナムグ・オクトン）では、選挙事務員が有権者に同じ投票用紙を２枚誤って配布し、うち１枚を返却させた。済州道西帰浦市大倫洞（チェジュド・ソグィポシ・テリュンドン）では、６０代男性が誰かが記票所内に置き忘れた投票用紙を見つけ、抗議する騒ぎもあった。キム・ダイン記者 イ・ダギョム記者 daout@donga.com