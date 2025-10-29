ＬＧ電子・ＳＫエンムーブ・米ＧＲＣ、ＡＩデータセンター向け「液浸冷却」で同盟

ＬＧ電子とＳＫエンムーブ、米国ＧＲＣが提携し、人工知能（ＡＩ）データセンター用液浸冷却市場を狙う。液浸冷却とは、データセンターのサーバーの発熱を管理する先端技術で、３社が協力して市場主導権を握る戦略だ。３社は２７日、京畿道平沢市（キョンギド・ピョンテクシ）のＬＧ電子チラー事業所で、液浸冷却ソリューションの共同開発およびグローバル事業拡大のための業務協約（ＭＯＵ）を締結したと発表した。液浸冷却とは、電気を通さない非導電性液体（フルイド）にサーバーを直接浸して熱を冷却する技術だ。従来の冷風を用いた空冷式やサーバーに取り付けた冷却板に冷却水を流す液体冷却より、熱を効率的に抑えると評価されている。ＬＧ電子は冷却機などの冷却システムを、ＳＫエンムーブは液浸冷却用フルイドを、ＧＲＣは液浸冷却タンクをそれぞれ担当し、ひとつのパッケージとして冷却ソリューションを作る計画だ。この統合技術は、ＬＧ電子の平沢チラー事業所内に構築されたデータセンター専用テストベッドで実証を行う予定だ。ＬＧ電子は、超大型チラーや商業用・家庭用エアコンなど多様な冷暖房空調ポートフォリオを持っている。今回の３社協力で液浸冷却分野に新たに参入する。ＳＫエンムーブは、２０２２年にＧＲＣに戦略的投資を行って液浸冷却市場に参入し、同年液浸冷却フルイドの開発に成功した。２０２３年には、ＳＫテレコムのデータセンターに実際に適用し、商用化段階の第一歩を踏み出した。ＧＲＣは２００９年、業界初の液浸冷却ソリューションを発表した企業で、多様なグローバル情報技術（ＩＴ）企業と協力して事業を拡大している。パク・ヒョンイク記者 beepark@donga.com