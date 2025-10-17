トランプ氏と習近平氏、今月末に相次ぎ訪韓へ

韓国大統領室は１６日、慶尚北道慶州（キョンサンプクト・キョンジュ）で開かれるアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議にあわせ、「トランプ米大統領が２９日に韓国に到着し、３０日まで滞在する見通しだ」と明らかにした。大統領室がトランプ氏の訪韓日程を公に言及したのは初めて。魏聖洛（ウィ・ソンラク）国家安保室長は同日、龍山（ヨンサン）の大統領室で記者懇談会を開き、トランプ氏の訪韓日程を１泊２日と予測し、「その前後に韓米首脳会談が行われる見込みだ」と述べた。李在明（イ・ジェミョン）大統領がトランプ氏と会うのは、８月末に米ワシントンで開かれた韓米首脳会談に続き２度目となる。魏氏はただ、「変動の可能性もあるため、まだ（確定的に日程を）紹介するのは早い」とも述べた。魏氏は、ＡＰＥＣ首脳会議にあわせてトランプ氏が北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）総書記と会う可能性については「米朝間のことであり、実際のところ分からない」としながらも、「我々に無関係なことではなく関心事でもあるため、米国を通じて把握しているが、いまのところそのような動きについて分かっていることはない」と述べた。また、トランプ氏と中国の習近平国家主席による米中首脳会談の実現可能性については、「もし会談が行われるとすれば、トランプ大統領の韓国滞在中の可能性もあるが、それ以降のことまで具体的に言及するのは難しい」と述べた。朴訓祥 tigermask@donga.com