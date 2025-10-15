ＮＢＡ史上初、兄弟３人が同じチームに　アデトクンボ家の末弟がミルウォーキー入り

両親は故郷ナイジェリアを逃れるように離れ、ギリシャへ渡った。不法移民の身分のため、まともな職を得ることはできなかった。その代わり、５人の息子とともに観光客相手にサングラスなどを売り、生計を立てた。アデトクンボ家の三男ヤニス（３１）は２０１３年、家族の中で最初にギリシャ国籍を取得した。２０歳以下代表に選ばれたことがきっかけだった。ヤニスは同年、米プロバスケットボール（ＮＢＡ）ドラフトで全体１５位指名を受け、ミルウォーキー・バックスに入団。２０１８～１９、２０１９～２０シーズンに連続で最優秀選手（ＭＶＰ）に選ばれ、スーパースターの座を確立した。２０２０～２１シーズンにはチームを５０年ぶりに優勝へ導いた。兄タナシス（３３）もミルウォーキーのベンチメンバーとしてヤニスとともに優勝トロフィーを掲げ、今季も２人は同チームでプレーしている。そこに末弟アレックス（２４）が加わった。米メディアＥＳＰＮなどによると、ミルウォーキーはアレックスと「ツーウェー契約」を結んだという。ＮＢＡと下部リーグＧリーグ双方の契約を意味する。ＮＢＡ史上、３兄弟が同じチームに所属するのは初めて。さらに兄弟が増える可能性もある。現在ギリシャリーグでプレーする四男コスタス（２８）も２０２０～２１シーズンまでＮＢＡで活躍。ロサンゼルス・レイカーズ所属だった２０１９～２０シーズンには、兄弟の中で最初にＮＢＡ優勝リングを手にした。５兄弟のうち長男フランシス（３８）だけがバスケットボールではなくサッカーを選んだ。フランシスはナイジェリアとギリシャでプロサッカー選手としてプレーした。２０１７年に他界した父チャールズもサッカー選手だった。任寶美 bom@donga.com