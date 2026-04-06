孫興慜、前半だけで４アシスト

欧州での代表戦２連戦を終え、所属のロサンゼルス（ＬＡ）ＦＣに復帰した孫興慜（ソン・フンミン）が、プロデビュー後初となる１試合４アシストを記録し、チームの大勝に貢献した。孫興慜は５日、本拠のＢＭＯスタジアムで行われたオーランド・シティＳＣとの今季メジャーリーグサッカー（ＭＬＳ）第６節試合で、前半だけで公式戦８～１１アシストを記録した。孫興慜はイングランド・プレミアリーグ（ＥＰＬ）のトットナム・ホットスパー所属だった２０２０年９月にサウサンプトン戦で４得点を挙げたことがあるが、１試合４アシストは初めて。今季はリーグ戦とチャンピオンズカップを含む公式戦１０試合で１得点１１アシストを記録している。リーグのアシスト部門では首位（７）に立った。相手のオウンゴールで１－０とリードした状況で、孫興慜は前半２０分、２３分、２８分にデニス・ブアンガ（ガボン）へ正確なパスを供給しハットトリックを演出。前半３８分にはセルヒオ・パレンシア（スペイン）のゴールもアシストした。ドス・サントス監督は後半１２分、コンディション管理のため孫興慜をベンチに下げた。ＬＡＦＣは後半２５分、タイラー・ボイド（米国）が加点し６－０の大勝を収めた。ハン・ジョンホ記者 hjh@donga.com