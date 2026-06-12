三星と現代自が国内ブランド１・２位　上位５ブランドで価値総額の７４％

国内ブランド上位５０社のブランド価値総額が前年より減少した中、人工知能（ＡＩ）など未来産業で競争力を高めたブランドの価値が大きく上昇した。ＡＩ半導体市場の成長をけん引したＳＫハイニックスはブランド価値ランキングで初めてトップ１０入りし、東遠（トンウォン）とクラフトンも初めてトップ５０に名を連ねた。ブランドコンサルティング会社のインターブランドは１１日、「２０２６ベスト・コリア・ブランド」カンファレンスを開き、韓国を代表するブランド５０社を発表した。今年のブランド価値総額は２３１兆１００５億ウォンで、前年より１．６％減少した。インターブランドは、将来の成長エンジンを確保できたかどうかによってブランド価値に差が生じたと分析した。１位と２位は昨年に続き三星（サムスン）電子と現代（ヒョンデ）自動車だった。三星電子のブランド価値は１１３兆２０６１億ウォンで前年比７．４％減だったが首位を維持した。現代自動車は１０．１％増の３０兆７４５９億ウォンを記録した。続いて起亜（キア、１０兆６８４１億ウォン）、ＬＧ電子（８兆５９５５億ウォン）、ＮＡＶＥＲ（８兆２４１９億ウォン）が３～５位に入った。上位５ブランドの価値は１７１兆４７３７億ウォンで、全体の７４．２％を占めた。ＳＫハイニックスはブランド価値が１年間で３４．８％増の３兆２２６９億ウォンとなり、昨年１３位から今年は９位へと順位を上げ、初めてトップ１０入りを果たした。美容からウェルネスプラットフォームへ事業領域を広げたオリーブヤング（２７位）、環境配慮型エネルギー転換を加速させた斗山（トゥサン）エナビリティ（４４位）も成長ブランドとして挙げられた。今年初めてトップ５０入りした東遠（５０位）は食品事業を超えてスマート物流や蓄電池素材へ進出した点が、クラフトン（４１位）は「ＰＵＢＧ：ＢＡＴＴＬＥＧＲＯＵＮＤＳ」を前面にグローバル市場へ事業を拡大した点が高く評価された。イ・ミンア記者 omg@donga.com