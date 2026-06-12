李大統領支持率５７％　地方選前より９ポイント下落

李在明（イ・ジェミョン）大統領の国政支持率が、地方選挙前より９ポイント下落の５７％と集計された。昨年１０月第５週（５６％）以来、８カ月ぶりの低水準となった。エムブレインパブリック、ケースタットリサーチ、コリアリサーチ、韓国リサーチが８～１０日に全国の１８歳以上の男女１００１人を対象に実施し、１１日に発表した６月第２週の全国指標調査（ＮＢＳ、携帯電話による面接調査１００％、９５％信頼水準、標本誤差±３.１ポイント。詳細は中央選挙世論調査審議委員会ホームページ参照）によると、李氏の国政運営に対する肯定評価は５７％、否定評価は３３％だった。前回調査の５月第３週と比べ、肯定評価は９ポイント下落し、否定評価は９ポイント上昇した。進歩層と中道層では肯定評価がそれぞれ９１％、５６％だった一方、保守層では否定評価が６６％だった。李氏の国政運営に対する信頼度（５６％）も、前回調査の５月第１週（６７％）より１１ポイント低下した。政党支持率は、与党「共に民主党」４１％、野党の「国民の力」２５％、改革新党３％、祖国革新党２％、進歩党２％の順だった。前回の５月第３週の調査では、「共に民主党」の支持率は４５％、「国民の力」の支持率は２０％だった。６・３地方選挙については、「野党陣営が予想以上に善戦した」との回答が４５％、「与党陣営が予想以上に善戦した」との回答が３１％だった。地方選挙での投票用紙不足問題の波紋が続く中、回答者の８５％は「国政調査が必要だ」と答えた。年代別では３０代が９３％で最も高く、１８～２９歳と４０代がそれぞれ８８％で続いた。イ・チェワン記者 chaewani@donga.com