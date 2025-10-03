北朝鮮による拉致被害者問題扱った米ドキュメンタリー、来年世界公開へ

北朝鮮による拉致被害者問題を扱った６部作ドキュメンタリーが来年公開される予定だ。米国のドキュメンタリー監督のスコット・クリストファーソンさん（ブリガムヤング大学教授）らは、崔成竜（チェ・ソンヨン）拉北者家族会代表兼戦後拉北者被害家族連合会理事長（写真）を主人公とするシリーズを２０１８年から制作してきた。崔さんは２日、「ドキュメンタリーの仕上げ作業のため製作陣に招かれ、８日に米国を訪れることにした。来年半ば頃にネットフリックスで放映される予定だ」と明らかにした。妻のムン・ヨンヒさん（６５）と一緒に渡米し、米国の政財界関係者にも会って拉致被害者問題を訴える計画だ。ドキュメンタリーには拉致被害者９人、韓国軍捕虜１２人の送還をサポートした崔さんの長年の足跡が収められる。製作陣は２０１８年以降５回以上も韓国を訪れ、白翎島（ペクリョンド）やソウルなどで撮影を行った。白翎島は崔さんの父チェ・ウォンモさんが諜報部隊の「ケロ部隊」で北進号船長として活動した場所だ。ウォンモさんは１９６７年、延坪島（ヨンピョンド）近海で操業中に北朝鮮軍に拉致された。ドキュメンタリーには与党「共に民主党」の尹厚徳（ユン・フドク）議員、野党「国民の力」の金健（キム・ゴン）議員ら与野党政治家のインタビューも盛り込まれる。崔さんは、「今回の制作が拉致被害者運動の最後の仕事だと思って臨んでいる。世界に拉致被害者問題を知らせ、北朝鮮を対話の場に導く契機になることを願う」と語った。權五赫 hyuk@donga.com