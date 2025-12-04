「光の革命を成し遂げる」「正義ある統合」を訴える李大統領、不足も過剰もあってはならない



（２０）［社説］「光の革命を成し遂げる」「正義ある統合」を言う李大統領、不足も過剰もあってはならない



李在明（イ・ジェミョン）大統領は不法非常戒厳から１年となる３日の特別声明で、戒厳に加担した者への厳正な処罰を通じて「光の革命を必ず完遂する」と述べた。そして「二度とクーデターを夢見ることもできない国をつくるため、正義ある統合が不可欠だ」と述べた。戒厳事態の全貌を明らかにし、その責任者を明確に断罪してこそ、国民全体が納得できる統合が可能だと強調したのだ。「内乱特検を覆い隠して進めることはできない」と述べ、追加特検の必要性も示唆した。



李氏は「正義ある統合」について「縫合を意味しない」とし、中途半端に処理すれば同じ事態が再発する恐れがあると述べた。非常戒厳を致命的な癌に例え、除去は容易に終わらないと強調した。「国民の力」（与党）から政府の「内乱清算」方針が統合を妨げているとの主張が出ていることへの回答でもあろう。



現在、尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領ら戒厳の核心関係者２３人が起訴され、捜査・裁判を受けているが、なお未解明の疑惑は少なくない。尹氏が国会の塀を越える議員を逮捕するよう指示したとする前警察庁長の証言や、尹氏の妻の金建希（キム・ゴンヒ）氏が前法務部長官に自身の捜査状況を執拗に尋ねたとする新たな事実が次々と明らかになっている。しかし尹氏は真相究明に全く協力せず、他の関係者も責任回避と証言拒否で一貫している。



国民が納得できるレベルで司法的責任を明確に問わなければ、戒厳がもたらした社会的対立と傷を癒す統合は成し得ない。憲法裁判所が裁判官全員一致で尹氏を罷免した際、懸念された極端な国論分裂が起きなかったのも、国民が受け入れられる決定だったからだ。ただこの過程で、公職者に対する戒厳関与の調査は後遺症を最小限に抑える努力が必要だ。「加担者が深く反省するなら和解と包容をすべきだ」とした李氏の発言が守られることを期待する。



戒厳の中心人物に対する司法的審判はまだ道半ばだ。民主主義の時計を逆戻りさせた不法戒厳は単なる犯罪ではなかった。時間がかかろうとも全容を明らかにし、相応の処罰を受けさせることこそ、戒厳宣布後に国会へ突入した軍警を素手で阻んだ市民に対し国家が果たすべき当然の責務だ。その過程が新たな憎悪と敵対を生まぬよう、節度を保つことも政府の役割であることを忘れてはならない。

