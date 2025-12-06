孫正義氏と面談の李大統領「半導体人材１４００人を育成」

日本ソフトバンクグループの孫正義（ソン・マサヨシ）会長と面談した李在明（イ・ジェミョン）大統領は５日、半導体設計人材１４００人を育成する「ＡＲＭスクール」を韓国に設立する方針を明らかにした。ソフトバンク傘下のＡＲＭは、世界最大手の「チップレス」半導体企業だ。人工知能（ＡＩ）の頭脳となるシステム半導体の設計力量を強化するため、世界的なＡＩ企業との協力に乗り出している。同日の李大統領と孫会長との会談に関するブリーフィングでは、「産業通商資源部とＡＲＭが、韓国の半導体およびＡＩ産業強化のための覚書（ＭＯＵ）を締結した」とし、「双方はＡＲＭスクールの設立について協議していく予定だ」と明らかにした。また、同日の面談にはＡＲＭのレネ・ハースＣＥＯも同席した。李大統領は「韓国におけるＡＩ人材の育成に大きく貢献するだろう」と述べ、「上水道、下水道、道路のように、韓国のすべての国民・企業・組織がＡＩを少なくとも基本的に活用できる社会をつくる」と強調した。ＡＲＭは、アップルやグーグル、マイクロソフト（ＭＳ）などのグローバル巨大ＩＴ企業や、三星（サムスン）・エヌビディア（ＮＶＩＤＩＡ）・クアルコムなどの主要半導体企業を顧客とする世界最大の半導体設計会社で、モバイル向け設計を事実上独占している。ＡＲＭスクールは、２０３０年までにシステム半導体・ファブレスの設計人材１４００人の育成を目指す。政府は、ＡＲＭスクールの優先候補地として光州（クァンジュ）科学技術院（ＧＩＳＴ）を検討していることが分かった専門家らは、韓国のＡＩおよび半導体人材の海外流出が懸念される中、ＡＲＭスクールがトップレベルの人材育成に寄与するだろうと見ている。韓国銀行が同日発表した「ＡＩ専門人材の現状と需給不均衡」と題した報告書によると、韓国のＡＩ人材のうち海外勤務者の割合は約１６％で、他分野に比べて約６ポイント高かった。海外で勤務する韓国人ＡＩ人材は、２０１０年には約４,０００人だったが、昨年には１万１,０００人へと大幅に増加した。韓国では昨年、ＡＩ人材に対する賃金プレミアムが主要国と比べて著しく低いことが明らかになった。賃金プレミアムとは、ＡＩ技術を保有する人材が、そうでない労働者に比べてどれほど高い給与を受け取っているかを示す比率である。韓国のＡＩ人材に対する賃金プレミアムは約６％で、米国（２５％）の４分の１に過ぎない。また、カナダ（１８％）、英国・フランス・オーストラリア（いずれも１５％）と比べても大幅に低い水準だ。ユン・ダビン記者 ハン・ジェヒ記者 empty@donga.com