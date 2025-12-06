「元祖親尹」尹漢洪氏、「国民の力」代表の面前で痛烈批判

野党「国民の力」の張東赫（チャン・ドンヒョク）代表が強硬保守路線を維持していることをめぐり、党内では尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領との決別を含む刷新要求が高まる中、慶尚道（キョンサンド）選出３期の尹漢洪（ユン・ハンホン）議員が５日、張氏を面前で痛烈に批判した。尹漢洪氏は同日午前、張氏ら党指導部が総出動した「李在明（イ・ジェミョン）政権６カ月国政評価会議」で、「非常戒厳について、誤ったとの認識を（われわれが）いまだに持てていないとの評価を受けている」とし、「糞のついた犬が糠のついた犬を批判する格好なので、われわれがいくら李在明政府を批判しても国民の心に届かない。メッセンジャーを拒否する現象から抜け出さなければならない」と指導部を強く批判した。尹漢洪氏は「元祖親尹（親尹錫悦）」に分類されるが、政権引継ぎ委員会チーム長を最後に尹前大統領と距離を置いてきた。さらに尹漢洪氏は、「『国政麻痺が戒厳の原因だ』などとこれ以上言ってはならない。戒厳を脱ぎ捨て、誤った判断の恥を国民に謝罪すべきだ」と強調した。張氏が戒厳１年の３日、「１２・３非常戒厳は議会の暴挙に対抗するための戒厳だった」と述べ、謝罪を避けたことに真っ向から反論した形だ。政策委議長の金度邑（キム・ドウプ）氏を挟んで右側に座っていた張氏は、険しい表情で机上を見つめるだけで反応を示さなかった。尹漢洪氏はまた、「われわれを国会議員にしてくれた支持層、そして党代表を誕生させた方々の失望には、地方選で勝利して応えればいい。数カ月間、裏切り者と呼ばれても構わない。このままなら地方選で敗北し、５年間『内乱』の烙印を押され続ける」と述べ、張氏が強硬支持層依存の姿勢をとっている点も批判した。この発言を聞いた徐範洙（ソ・ボムス）議員は「総論は尹漢洪氏が言い尽くした」と述べ、朴正河（パク・ジョンハ）議員は「貴重な意見だった」と共感を示した。会議に出席したある議員は「１０００％共感する」と述べた。趙恩禧（チョ・ウンヒ）議員は会議後、尹漢洪氏の発言をフェイスブックに共有し、支持を表明した。若手グループもラジオ番組で張氏への公開批判を続けた。権泳臻（クォン・ヨンジン）議員は「今のままでは２０１８年の地方選惨敗の悪夢が再現されるという危機感がある」と述べ、金龍泰（キム・ヨンテ）議員は「憲法価値を守らない極端な勢力と断絶できない指導部に遺憾」と述べた。金埈馹 jikim@donga.com