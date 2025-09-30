李政厚がチーム打率１位、金河成は移籍後に市場価値急騰　金慧成はＰＳ活躍に注目

李政厚（イ・ジョンフ、２７、サンフランシスコ・ジャイアンツ）、金河成（キム・ハソン、２９、アトランタ・ブレーブス）、金慧成（キム・ヘソン、２６、ロサンゼルス・ドジャース）の韓国人メジャーリーガー３人組が、半分の悔しさと半分の期待を胸に、米大リーグ（ＭＬＢ）２０２５年レギュラーシーズンを終えた。最も安定的に試合に出場したのは李政厚だった。昨年は故障でメジャー初年度を３７試合（３８安打）で終えたが、今年はフル出場でシーズンを戦い抜いた。レギュラーシーズン最終戦となった２９日の本拠地コロラド・ロッキーズ戦で３安打を放ち、チームを４－０の勝利に導いてシーズン通算１４９安打で締めくくった。４月には打率．３２４と好スタートを切ったが、６月には打率．１４３とプロ入り以来最悪のスランプに陥った。それでも８月以降は打率．３０６と立て直し、最終的にシーズンを打率．２６６で終えた。ジャイアンツ内ではトップの成績だ。また、メジャー全体で３位となる三塁打１２本も記録した。李政厚はフォーシーム、ツーシーム、シンカーといった速球系に対しては打率．２９４を記録したが、カーブやスライダーなど変化球系には打率．２０８と苦しんだ。「直球勝負には強いが、駆け引きには弱い」という結果だった。バスター・ポージー編成本部長は「メジャーはフルシーズンを経験して初めて分かる世界だ。李政厚は来季に向けてより徹底した準備をするはずだ」と語った。金河成は来季の飛躍が期待される選手だ。昨シーズン終了後、タンパベイ・レイズと２年契約を結んだが、故障で戦力になれずウェーバー公示された。その後、遊撃手を必要としていたブレーブス・が契約を引き継いだ。金河成は来季、年俸１６００万ドル（約２４億円）でブレーブスでプレーを続けるか、契約を破棄してＦＡ市場に出るかを選べる。ブレーブスにとっては金河成が抜けると遊撃手が空席になるため、頭の痛い状況だ。２０２３年にユーティリティー部門でゴールドグラブ賞を受賞した金河成は、遊撃手に加え内野全般を守れるため、守備に課題を抱えるチームには魅力的な選手だ。来季ブレーブスでフルシーズンを戦い、さらに価値を高めて大型契約を狙うか、遊撃手不足の今オフにＦＡ市場に出るか、選択肢はすべて金河成の手に委ねられている。韓国人コミュニティーが多く、サンディエゴ・パドレス時代の親友であるジュリクソン・プロファー（３２）が所属している点も、ブレーブス残留を検討する要素となる。今季にメジャーデビューした金慧成は、生き残り競争が「現在進行形」だ。メジャーでの打席数（１６１打席）よりもマイナーでの打席数（１６９打席）が多い。５月にメジャー昇格後、７月まで打率．３０４を記録したが、肩の故障でマイナーに降格。復帰後は打率．１３０と振るわなかった。デーブ・ロバーツ監督は、左腕投手相手にはほとんど打席を与えず、右腕相手に１４６打席立った一方で、左腕相手はわずか２０打席にとどまった。金慧成は韓国人メジャーリーガーとしては唯一、チームがポストシーズン（ＰＳ）進出を決めたがロースター入りは不透明だ。「どんな状況でも、試合に向けて準備するだけ」と語る。２９日のレギュラーシーズン最終戦には８番・遊撃手で先発出場し、初打席で先制２ランを放ち、６－１の勝利に貢献してシーズンを締めくくった。チームメートの大谷翔平（３１）は今季５５号本塁打を放ち、自身と球団のシーズン最多本塁打記録を同時に更新した。同日、３０球団が最終戦を終え、ＰＳの対戦組み合わせが確定した。早々に地区優勝を決めた両リーグの４チーム（ミルウォーキー・ブルワーズ、シアトル・マリナーズ、トロント・ブルージェイズ、フィラデルフィア・フィリーズ）は地区シリーズへ直行する。地区優勝したものの勝率で劣るドジャースとクリーブランド・ガーディアンズは、ワイルドカードで最後に滑り込んだデトロイト・タイガーシ、シンシナティ・レッズと１０月１日から３戦２勝方式で対戦する。任寶美 bom@donga.com