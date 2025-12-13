来年のＷ杯入場券が高騰　韓国３試合で最低８６万ウォン

２０２６年北中米（米国・カナダ・メキシコ）ワールドカップ（Ｗ杯）の入場券価格が大幅に上昇し、現地観戦を望むサッカーファンから不満の声が上がっている。決勝戦のチケット価格は、２０２２年カタール大会と比べて最大５倍以上に跳ね上がった。国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）は１２日から公式サイトを通じて入場券の購入申し込みを受け付けている。１人当たり１試合につき最大４枚まで申請可能で、抽選で当選者を決め、来年２月中にメールで通知する予定だ。ＡＰ通信によると、来年大会の決勝戦チケットは最高８６８０ドル（約１２７８万ウォン）に達する。これは、２０２２年カタール大会決勝の最高額（１６００ドル）の５倍を超える値段だ。米国が単独開催した１９９４年大会の決勝戦の最高額は４７５ドルだった。ＦＩＦＡが今大会から導入した「変動価格制」が、価格高騰に拍車をかけている。需要予測に応じて価格が変動する仕組みで、注目度の高い試合ほど高額に設定される。欧州のサッカーファン団体「フットボール・サポーターズ・ヨーロッパ（ＦＳＥ）」は声明で、「チケット価格は常軌を逸している。Ｗ杯を支えてきたファンの貢献を無視している」と批判した。北中米Ｗ杯の座席カテゴリーは１〜４に分かれるが、韓国が第１戦と２戦を戦うメキシコ・グアダラハラのアクロン・スタジアムと、第３戦が行われるモンテレイのＢＢＶＡスタジアムには、最も安価な「カテゴリー４」の座席が設定されていない。韓国ファンが購入できる最安値は「カテゴリー３」となる。欧州プレーオフ（ＰＯ）パスＤ勝者と対戦する第１戦のカテゴリー３は１８０ドル、開催国メキシコとの第２戦は２６５ドル、南アフリカとの第３戦は１４０ドルだ。韓国のグループリーグ３試合をすべて現地で観戦する場合、最も安い座席でも計５８５ドル（約８６万ウォン）が必要となる。ハン・ジョンホ記者 hjh@donga.com