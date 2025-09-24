現代自動車、欧州でＥＶ販売好調　販売台数３１％増

現代（ヒョンデ）自動車は、地元ブランドや中国製電気自動車（ＥＶ）が優勢な欧州市場で、着実に販売を伸ばしていることが分かった。２３日、フランス自動車産業協会（ＰＦＡ）、ドイツ連邦交通局（ＫＢＡ）、英国自動車工業協会（ＳＭＭＴ）などの現地販売機関によると、現代自動車は先月フランスで計３５５２台を販売し、前年同月比８４０台（３０．９％）増加した。ＫＢＡの資料によると、今年１～７月にドイツにおける現代自動車の電動化モデルの販売台数は計１万５３６６台で、昨年の年間販売台数１万６６４８台にほぼ迫っている。このうち、インスター（韓国名キャスパーＥＶ）は６３４１台を販売し、単一モデルとして最も多く売れた。ドイツの新車登録に占めるＥＶの割合は１７．８％だったが、ドイツで販売された現代自動車はＥＶだけで２８％を占め、平均を上回った。英国やフランスなどでも、準中型スポーツ多目的車（ＳＵＶ）「ツーソン」の人気を背景に販売台数を伸ばしている。現代自動車は英国で１～８月に計６万２７２台を販売し、前年同期比４．３％増加した。このうちツーソンだけで１万８３８２台を売り、同期間の英国単一モデルの販売ランキングで１０位に入った。フランスでも先月、ツーソンは前年同月比２２．４％増の１３２３台を販売するなど人気を集め、月間販売台数が３５５２台となり、前年８月比３０．９％（８４０台）増となった。ホセ・ムニョス現代自動車社長は１８日、米ニューヨークで開かれた「ＣＥＯインベスターデー」で、「米国ではピックアップトラックなど大型車、欧州では中小型ＥＶを中心とした販売戦略を策定し、現地化に注力していく」と話した。李沅柱 takeoff@donga.com