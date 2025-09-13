「量産品はもう嫌」、衣類・靴のカスタマイズが新潮流

消費者の個性や好みを反映した「カスタマイズ」サービスが、ファッション業界全体に広がっている。衣類や靴を自分好みにアレンジする「オック（服を飾る）」「シンク（靴を飾る）」の文化が定着し、オーダーメイド体験スペースも増加傾向にある。アディダスコリアは昨年４月、約２５０１平方メートル（約７５７坪）規模のソウル・明洞（ミョンドン）店をリニューアルし、カスタマイズサービス「メイド・フォー・ユー（Ｍａｄｅ ｆｏｒ Ｙｏｕ）」を導入した。既存店舗内のカスタマイズゾーン「ソウルラボ」を拡張したもので、刺繍やパッチ、デジタルプリントなどを活用し、衣類や靴、帽子などを自由にデザインできる。来店客は、タブレットでデザインやサイズ、カラーを選び、注文書を作成すれば、その場で製作された商品を受け取ることができる。メイド・フォー・ユーは現在、明洞店をはじめ、ソウルの江南（カンナム）、弘大（ホンデ）、北村（プクチョン）、聖水（ソンス）の５店舗で営業している。ユニクロは昨年９月、ソウル・松坡区（ソンパグ）のロッテワールドモールに、１～２階、約３５００平方メートル（約１０５９坪）規模の「ユニクロ・ロッテワールドモール店」をオープンし、オーダーメイドサービス「ＵＴｍｅ！」を披露した。店内のｉＰａｄでディズニーやマインクラフトなど８００種類以上のアニメやキャラクターイメージステッカーを組み合わせ、自分だけのＴシャツやバッグを製作できる。今年５月には、大邱（テグ）に「ユニクロ東城路（トンソンロ）店」、大田（テジョン）に「ユニクロ大田屯山（トゥンサン）店」を新規オープンし、ＵＴｍｅ!サービスの拡充を図っている。また、クロックスコリアは、新世界（シンセゲ）百貨店・京畿河南（キョンギ・ハナム）店に３３０平方メートル（約１００坪）規模の「アイコンストア（Ｉｃｏｎ Ｓｔｏｒｅ）」をオープンし、靴を飾る「ＤＩＹステーション（ＤＩＹ Ｓｔａｔｉｏｎ）」を設置した。ここでは、金属やジュエリーなどのクロックス専用アクセサリー「ジビッツチャーム」を靴に付けたり、リボンやビーズ、ペン、絵の具、ステッカーを使って自分だけの靴を作ることができる。カスタマイズは、販促にも活用されている。韓国ファッション企業ＬＦは今月５日、米国アウトドアブランド「キーン（ＫＥＥＮ）」とファッションブランド「セター（ＳＡＴＵＲ）」がコラボした製品を発売。購入者には、ピンクのニット靴ひもやバンジーレース、レザータブなどで構成された「シンクパッケージ」をプレゼントした。専門家は、ファッション業界におけるカスタムメイドのブームは、個性や体験を重視する消費者層の拡大によるものだとみている。誠信（ソンシン）女子大学のホ・ギョンオク教授は、「高級ブランドや既製品に飽きた消費者が、自分だけの言葉やデザインを加えたオリジナル製品を求めている」と述べ、「体験や楽しさを追求する欲求とSNSでの共有文化が相まって、一つのトレンドとして定着した」と説明した。キム・ダヨン記者 damong@donga.com