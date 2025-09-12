７０代中国人が満潮で孤立、飛び込んだ３０代警察官は救命胴衣を渡して戻れず

仁川（インチョン）で３０代の海洋警察官が干潟に孤立した外国人を救助しようとして亡くなる事故が発生した。亡くなった海洋警察官は、救助対象者に自身が着用していた救命胴衣を渡した後、一緒に戻ろうとしたが、激しい潮流に流されたとみられている。仁川海洋警察署（海警）などによると、１１日午前３時２０分頃、甕津郡霊興面（オンジングン・ヨンフンミョンナガ）のコッソム付近の干潟で、「人が干潟に孤立しているようだ」という通報があった。７０代の中国籍男性が早朝に海産物を採っていて、満潮に閉じ込められた状況だった。海警は最近、無理な採取活動による孤立事故が相次いでいることから、自治体や民間業者と協力してドローンによる巡回を行っていた。それにより男性を確認し、出動した。通報を受けて現場に到着した霊興派出所のイ・ジェソク警長（３４）は、孤立者が貝殻などで足をひどく切って自力で歩行できない状態であることを確認した。イ氏は自身が着用していた救命胴衣を脱いで渡し、共に陸地へ移動する途中、海水に流されて行方不明となった。同日は満潮の高さが最大の大潮期で、水が急速に満ちる時間帯だった。海警は艦艇２１隻、航空機２機などを動員し、関係機関と共に捜索に乗り出した。李在明（イ・ジェミョン）大統領は同日、Ｘ（旧ツイッター）で、「救助当局は捜索作業が最大限迅速に行われるよう、利用可能な装備と人員を総動員してほしい」と要請した。イ氏は午前９時４１分頃、コッソムから約１.４キロ離れた海上で発見された。発見時にはすでに心肺停止状態で、現場で心肺蘇生を受けながら近隣の病院に搬送されたが、死亡が確認された。中国籍の男性は事故発生から約１時間後に海警のヘリで救助され、生命に支障はないとされている。イ氏は海兵隊を除隊後、２０２１年７月に海警に入職した。誠実な勤務態度で同僚たちの信望を受け、海洋警察教育院長表彰をはじめ、中部地方海警庁長・仁川海警署長表彰を受けた。先月、巡警から警長に昇進し、わずか１週間前の今月４日に誕生日を迎えたことが伝えられ、悲しみを深めている。海警は、イ氏の殉職手続きを進めている。また、イ氏が単独で出動したと見られることから、当時の出動決定や現場対応、装備支援などが適切だったのか、全般的な救助過程についての経緯調査に着手する計画だ。仁川＝コン・スンベ記者 ksb@donga.com