ＭＬＳ初攻撃ポイントの孫興慜、メッシとともに「ベスト１１」選出

ロサンゼルスＦＣ（ＬＡＦＣ）で先発デビュー戦に臨み、アシストを記録した孫興慜（ソン・フンミン、３３）が、米国メジャーリーグサッカー（ＭＬＳ）の「チーム・オブ・ザ・マッチデー」に名を連ねた。ＭＬＳは１９日、公式サイトで２０２５年シーズンのレギュラーリーグ第２９節の「チーム・オブ・ザ・マッチデー」を発表し、孫興慜をベスト１１の攻撃陣（３人）の一人に選出した。ＭＬＳ事務局は「リーグ移籍金の新記録を樹立した韓国のアイコン、孫興慜が初先発から強い印象を残した」と評価した。移籍金は２６５０万ドル（約３６８億ウォン）と推定される。孫興慜は１７日、敵地でのニューイングランドと戦でＬＡＦＣの２－０勝利に貢献した。後半６分には激しいプレッシングでマーク・デルガドの先制点につなげ、後半アディショナルタイムにはマティユー・シュアニエールの得点をアシスト。ＭＬＳ参戦２試合目で初の攻撃ポイントを記録した。サッカーの「神様」リオネル・メッシ（３８、インテル・マイアミ）はベスト１１の中盤（４人）の一角を占めた。メッシは１７日のロサンゼルス・ギャラクシー戦で１得点１アシストを挙げ、チームの３－１勝利を導いた。鄭允喆 trigger@donga.com