過去最高業績も株価急落　三星電子、一時９％超安

三星（サムスン）電子が７日に過去最高業績を発表したものの、韓国総合株価指数（ＫＯＳＰＩ）は取引時間中に８％を超える急落となった。半導体主力株が市場予想を上回る好業績を発表した一方、それでも期待には及ばなかったとの失望感に加え、人工知能（ＡＩ）投資の過熱への懸念が再び強まったためとみられる。ＫＯＳＰＩは一時７４００を割り込み、今年６回目となるサーキットブレーカーも発動された。この日のＫＯＳＰＩは前営業日比４．９１％安の７６５６．３１で取引を終えた。取引時間中には８％超下落し、７３９２．０４まで下げて７４００も割り込んだ。これを受け、先月２６日以来７営業日ぶりに売りサイドカー（プログラム売り注文の一時停止）とサーキットブレーカー（株式売買の一時停止）が相次いで発動された。サーキットブレーカーの発動は今年に入って６回目となる。三星電子は前営業日比６．９２％安の１株＝２９万６０００ウォンで取引を終え、３０万ウォン台を割り込んだ。ＳＫハイニックスも６．０６％安の１株＝２２０万１０００ウォンで引けた。ＳＫハイニックスを含む、いわゆる「Ｓ７」と呼ばれるＫＯＳＰＩ時価総額上位銘柄も軒並み急落した。ＳＫスクエア（９．３０％安）、三星電子優先株（６．２１％安）、三星電機（９．８５％安）、三星生命（４．７０％安）、三星物産（５．５６％安）もそろって下落した。ＡＩバブル論が再燃したことで、アジアの主要半導体株も下落した。日本のメモリ半導体メーカー、キオクシアは１１．２６％急落し、これを受けて日経平均株価も前営業日比２．１２％下落した。チェ・ミソン記者 カン・ウソク記者 cms@donga.com