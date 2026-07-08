三星電子の営業利益８９兆ウォン　エヌビディア抜き世界最高更新

三星（サムスン）電子は今年第２四半期（４～６月）、営業利益８９兆４０００億ウォンを計上し、世界の民間企業として四半期ベースで過去最高の営業利益を更新した。これまで最高記録を保持していた、世界時価総額首位のＡＩ（人工知能）半導体大手エヌビディアの実績を上回った形だ。この営業利益には、従業員への成果給支給に備えた約１７兆～１９兆ウォンの引当金が計上されており、これを計上する前の実質的な第２四半期の営業利益は、少なくとも１０６兆ウォンを超えたと推定されている。三星電子は７日、今年第２四半期の連結ベースの暫定業績として、売上高１７１兆ウォン、営業利益８９兆４０００億ウォンを計上したと公表した。前年同期比で売上高は１２９．３１％、営業利益は１８１０．２６％増加した。前期比でも売上高は２７．７４％、営業利益は５６．２１％増えた。これはエヌビディアの過去最高の四半期営業利益（今年２～４月、５３７億８３００万ドル＝約８１兆６８５２億ウォン）をも上回る規模だ。国有企業まで対象を広げても、三星電子の四半期業績を上回ったのはサウジアラムコ（２０２２年第２四半期、８６５億３１００万ドル＝約１３２兆ウォン）だけだ。当時はロシアのウクライナ侵攻を受け、国際原油価格が１バレル＝１００ドルを超えていた時期だった。三星電子は第２四半期の９１日間、１日当たり約９８００億ウォンと、１兆ウォンに迫る営業利益を上げた。これは２０２３年から２０２５年まで直近３年間の営業利益の合計（８２兆８９４０億ウォン）を上回る額だ。証券業界が予想していた第２四半期営業利益（８５兆５１１８億ウォン）も約３兆８８８２億ウォン（４．５５％）上回った。さらに、今回の第２四半期営業利益には、半導体部門の特別業績賞与引当金約１７兆～１９兆ウォンが反映された。三星電子は第１四半期（１～３月）は労使協議が終了していなかったため、この引当金を計上せず、第２四半期にまとめて反映した。こうした「過去最高業績」は、ＡＩによるメモリスーパーサイクルで価格が急騰したためだ。事業部門別業績は公表されていないが、証券業界は半導体（ＤＳ）部門が営業利益の大半を占めたと分析している。半導体好況は来年まで続くとの見方が優勢な中、主要証券会社は今年の三星電子の年間営業利益が３６０兆～３８８兆ウォンに達すると予想している。三星証券は「四半期営業利益１００兆ウォン超が１年以上続く可能性が高い」との見方を示した。イ・ミンア記者 omg@donga.com