８８→７１→６８→５４％　韓国の３２強入り、急速に狭まる道

８８→７１→６８→５４％。洪明甫（ホン・ミョンボ）監督率いる韓国代表の２０２６年北中米Ｗ杯３２強進出確率が、わずか６時間で４０ポイント近く急落した。韓国の３２強入りを左右する「勝ち上がり条件」９通りのうち３通りが２６日に消滅したためだ。 残る６通りのうち、少なくとも３通りの条件がそろって初めて、韓国は３２強入りできる。４８チームが出場する今大会では、各組３位となった１２チームのうち８チームが３２強に進出する。順位は勝ち点、得失点差、総得点の順で決まる。Ａ組３位の韓国は勝ち点３、得失点差マイナス１、２得点。前日の時点では３位チームの中で４番目の成績だったが、この日だけで６位まで順位を落とした。２６日午前５時、Ｅ組３位のエクアドルがドイツ（組１位）と対戦する前までは、スポーツデータサイト「オプタ（ＯＰＴＡ）」は韓国の３２強進出確率を８８％と予測していた。ドイツ（ＦＩＦＡランキング１０位）がエクアドル（同２３位）に勝つと見込んでいたからだ。しかし、エクアドルが２－１で番狂わせを演じたことで、この確率は７１％に低下した。エクアドルは勝ち点４、得失点差０となり、３２強入りを決めた。日本も韓国に味方しなかった。Ｆ組１位の日本代表は３位スウェーデンと１－１で引き分けた。この結果、スウェーデンは勝ち点４、得失点差０となり、３２強切符を獲得した。韓国の３２強進出確率は６８％に下がった。さらに、Ｄ組３位のパラグアイが豪州（組２位）と０－０で引き分け、勝ち点４（得失点差マイナス２）となった。韓国は順位表で再び後退し、３２強進出確率は５４％まで下落した。もっとも、この５４％もなお楽観的な数字だ。オプタは、韓国が３位チームの最終順位で１０位に終わると予測している。オプタによると、最終戦を残す３位６チームのうち、韓国より３２強進出確率が低いのはＫ組のコンゴ民主共和国（４１％）だけだ。そのコンゴ民主共和国に韓国が逆転される可能性も排除できない。現在、勝ち点１（得失点差マイナス１）のコンゴ民主共和国が２８日の最終戦で対戦する相手は、２戦全敗で最下位に沈むウズベキスタン（勝ち点０、得失点差マイナス７）だからだ。イ・ソヨン記者 always99@donga.com