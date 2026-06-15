韓国、メキシコ戦で２つのジンクス破りへ　Ｗ杯第２戦未勝利と対メキシコ劣勢

２０２６年北中米ワールドカップ（Ｗ杯）初戦の１２日のチェコ戦で劇的な２－１の逆転勝利を収めた洪明甫（ホン・ミョンボ）監督率いる韓国代表は、グループリーグ第２戦のメキシコ戦（１９日午前１０時）に向け、十分な調整期間を確保している。韓国は４年前のカタール大会まで、グループリーグ初戦から平均４．９日後に第２戦を戦ってきた。本大会出場国が３２カ国から４８カ国に増えた今大会は試合間が７日空く日程となっており、比較的余裕がある。チェコに勝った翌日の１３日には、一部の選手がリカバリートレーニングを終えた後、メキシコ・グアダラハラ市内へ出かけて時間を過ごした。今大会の中継局「ＦＯＸスポーツ・メキシコ」は、孫興慜（ソン・フンミン、ＬＡＦＣ）はじめ金承奎（キム・スンギュ、ＦＣ東京）、李在城（イ・ジェソン、マインツ）ら韓国代表選手がこの日、グアダラハラ市内のタコス専門店を訪れたと伝えた。同局は「韓国のスター、孫興慜が訪れたことで、この店は口コミで話題になるだろう」とし、「選手たちが心身の疲労を癒やし、良いパフォーマンスを見せてくれることを願う」と報じた。代表選手たちは１４日もメキシコまで応援に駆け付けた家族と過ごすなど、公式練習を行わず休養に充てた。しかし、今大会の共同開催国であるメキシコは依然として手ごわい相手だ。韓国はＷ杯でメキシコと２度対戦し、いずれも敗れている。１９９８年フランス大会のグループリーグ初戦では１－３、２０１８年ロシア大会の第２戦では１－２で敗れた。代表戦通算成績も４勝３分け８敗と劣勢だ。韓国は２００６年２月１５日に米ロサンゼルスで行われた親善試合で１－０勝利を収めて以降、メキシコ相手に１分け３敗となっている。１４日現在の国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）ランキングも、メキシコは１３位で韓国（２２位）を上回る。さらに韓国はこれまでＷ杯グループリーグ第２戦で一度も勝ったことがない。１９５４年スイス大会から２０２２年カタール大会までの成績は４分け７敗で、勝率は０％。ベスト４入りの快挙を成し遂げた２００２年韓日大会でも、第２戦は米国と１－１で引き分けた。韓国は事実上のグループＡ首位決定戦とも言えるこの試合で、Ｗ杯グループリーグ第２戦未勝利のジンクスとメキシコ戦のジンクスを同時に打ち破ることを狙う。会場は、韓国が今大会初勝利を挙げたグアダラハラ・スタジアムだ。試合開始時間も初戦（現地時間午後８時）と近い午後７時となる。メキシコには戦力面の不安もある。初戦で主将を務めた「メキシコのキム・ミンジェ(金玟哉）」ことセサル・モンテスが退場処分を受け、韓国戦には出場できない。最終登録メンバー２６人のうち１２人が国内リーグ所属で、過去に比べ戦力が弱くなったとの評価もある。メキシコはこれまでＷ杯グループリーグ第２戦で５勝５分け７敗を記録している。洪監督は「初戦に勝利したわれわれもメキシコも重要な試合だと考えている」とし、「メキシコは地元ファンの大きな声援を受けて戦うだろうが、われわれが初戦で勝利したことはプラスに働くはずだ」と語った。金培中 wanted@donga.com