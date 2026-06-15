ＢＴＳ「パンガプスムニデイ」のあいさつにファン歓声

「釜山（プサン）のために準備した曲でした」１３日午後８時２０分、釜山市東莱区（トンネグ）のアジアード主競技場。ＢＴＳが３月に発売した５枚目のフルアルバム『ARIRANG』の収録曲『NORMAL』の韓国語バージョンをこの日初披露したと明かすと、観客席から耳をつんざくような歓声が沸き起こった。２０１８年のアルバムタイトル曲『ＩＤＯＬ』のステージでは、メンバーたちがトラックを一周し、歓声はさらに大きくなった。この日、「ＢＴＳワールドツアー『ARIRANG IN BUSAN』」の２日目の公演が行われた。メンバー７人全員が兵役を終えて完全体として復帰し、制作した５枚目のフルアルバム『ARIRANG』の発売を記念して企画されたワールドツアーの釜山公演だ。釜山出身のメンバー、ジミンとジョングクが「パンガプスムニデイ（お会いできてうれしいです）」など方言でファンダム「ＡＲＭＹ」にあいさつすると、ＢＴＳのシンボルカラーである紫色のペンライト「アミボム」で埋め尽くされた観客席から歓声が上がった。この日はＢＴＳのデビュー１３周年に当たる日でもあった。ファンたちは「１３年間、私たちの明日でいてくれてありがとう」などと書かれたボードを掲げ、バースデーソングを歌った。釜山市によると、２日間で１１万人が会場を訪れた。会場の外にも、警察推計で９０００人を超える世界各国のファンが集まった。フィリピン・マニラから来たヨリさん（３７）は、「『NORMAL』の韓国語バージョンを初めて見られて感激した」と話した。「９年来のＡＲＭＹ」というジャマイカ国籍のキンバリーさん（３４）は、「公演を見るために１カ月の日程を空けて韓国に来た」とし、「メンバー全員の人柄が良く、パフォーマンスも素晴らしいＢＴＳは特別なグループだ」と語った。この日は観客の９０％が女性だったため女性用トイレが不足し、トイレ前に１００メートルを超える列ができる珍しい光景も見られた。また、１２日と１３日の公演がそれぞれ１時間１５分、２０分遅れて始まる混乱もあった。ＨＹＢＥ側は「観客の入場手続きが円滑に進まなかった」として謝罪した。釜山＝キム・ファヨン記者 run@donga.com