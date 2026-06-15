崔泰源ＳＫ会長「ＡＩ転換を加速」　１人１エージェント導入へ

ＳＫグループの崔泰源（チェ・テウォン）会長が、グループ全体での迅速かつ全方位的な人工知能転換（ＡＸ）を呼びかけた。人工知能（ＡＩ）を個人の業務支援レベルにとどめず、組織全体の成果創出に活用すべきだとの考えを示したものだ。ＳＫグループによると、崔氏は１１～１３日に京畿道利川市（キョンギド・イチョンシ）のＳＫ・ＭＳ研究所で開かれた「２０２６ニュー利川フォーラム」に出席し、ＡＩ転換を軸とした経営への大転換を強調した。崔氏はこの場で「３６０度全方位で、全速力でＡＸに突入しなければならない時だ」とし、全構成員の参加を呼びかけた。ニュー利川フォーラムは、これまでＳＫグループ経営陣が成長戦略を議論していた「経営戦略会議」と、役職員が討論を行っていた「利川フォーラム」を統合した行事だ。崔氏をはじめ、崔再源（チェ・ジェウォン）ＳＫグループ首席副会長、崔昌源（チェ・チャンウォン）ＳＫスペックス追求協議会議長、主要系列会社の最高経営責任者（ＣＥＯ）らが一堂に会した。崔氏はＡＩ活用について、「私のＡＩ」を超え、組織全体の成果につながる「私たちのＡＩ」へ進化しなければならないと述べた。崔氏は「構成員の９０％以上がＡＩを使っている」とし、「個人で使うＡＩを超え、私たちの仕事を組織全体の成果へ結び付けるＡＩが必要だ」と語った。ＡＸの第一段階については、「それぞれが業務を再定義し、ＡＩを通じて何をどのように革新するかを把握することだ」と説明した。そのために崔氏は、「１人１エージェント」を導入すると明らかにした。ＡＩエージェントは生成ＡＩを基盤に、利用者の業務目標を理解し、資料検索・要約、文書作成、スケジュール管理などを行うＡＩ秘書型システムだ。崔氏は、自ら数十種類の「会長アバターエージェント」を作り、各系列会社の経営陣や構成員、他のＡＩエージェントと意思疎通させる構想も示した。崔氏は、ＡＸの本質は「オペレーション改善」にあると強調した。崔氏は「数多くの難題を突破し、未来の機会に対応する力は結局、オペレーション改善から生まれる」とし、「ＡＸはオペレーション改善の実行力を高める最良の手段だ」と述べた。一方、崔氏はＳＫグループが持つＡＩ産業の競争力にも自信を示した。崔氏は「メモリ半導体からデータセンターインフラ、エネルギー、電化技術に至るまで、いわゆる『フルスタック（Full Stack）』の競争力をすべて備えた企業は多くない」と評価した。その上で、「今、全速力で全方位的なＡＸを実行しなければ、この絶好の機会は二度と訪れないだろう」と強調した。今回のフォーラムでは、ＡＩエージェント「スカイ」が会議内容をリアルタイムで要約・発表し、仮想ＡＩパネルが討論に参加するなど、ＳＫグループのＡＩ活用能力が披露され注目を集めた。イ・ドンフン記者 dhlee@donga.com