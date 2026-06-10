欧州の点取り屋たち「Ｗ杯ゴールデンブーツは俺のもの」

「勝つためには相手より１点多く取らなければならない」オランダサッカー界の伝説、ヨハン・クライフ（１９４７～２０１６）が残したこの言葉は、サッカーの本質を端的に示している。戦術や選手起用がどうであれ、結局は相手より多くのゴールを奪えるかどうかで勝敗が決まるという意味だ。決定的な場面で相手ゴールをこじ開けられるＦＷの存在は、チームの命運を左右する重要な要素だ。１１日（現地時間）に開幕するワールドカップ（Ｗ杯）で、ゴールデンブーツ（得点王）を手にするのは誰だろうか。６０年ぶりの優勝を目指す「サッカーの母国」イングランドのエース、ハリー・ケイン（３３、バイエルン・ミュンヘン）は、２０２５～２０２６シーズンの欧州リーグで最も得点力を発揮したＦＷだ。ドイツ・ブンデスリーガ３１試合で３６ゴールを挙げ得点王となったケインは、欧州リーグのシーズン最多得点者に贈られる「ヨーロピアン・ゴールデンシュー」を獲得した。ケインは前季、ブンデスリーガのほか、欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ、１４ゴール）、ドイツ・カップ（１０ゴール）、ドイツ・スーパーカップ（１ゴール）など、公式戦５１試合で６１ゴールを記録した。歴代Ｗ杯ゴールデンブーツ受賞者の平均年齢は２４．７歳。しかしケインは３３歳となった現在も、所属クラブとイングランド代表の両方で圧巻の得点力を誇っている。２０１８年ロシアＷ杯で６ゴールを挙げゴールデンブーツを獲得したケインは、今回のＷ杯欧州予選でも８ゴールを記録した。ケインは最近、イングランドサッカー協会が公開したインタビューで、「肉体的にも精神的にも、今がキャリアで最も良い状態だ」と語った。「アートサッカー」を掲げるフランスのエース、キリアン・エムバペ（２８、レアル・マドリード）は、前回大会の２０２２年カタールＷ杯ゴールデンブーツ受賞者だ。当時、エムバペは８ゴールで得点王となったが、チームは決勝でアルゼンチンにＰＫ戦の末敗れ、準優勝に終わった。前季のスペインリーグ（ラ・リーガ）で４２ゴールを記録したエムバペは、今大会では主将としてピッチに立つ。最有力優勝候補に挙げられるフランスは、エムバペを前面に３度目の優勝に挑む。エムバペが今大会で５ゴール以上を挙げれば、Ｗ杯通算得点で単独首位となる。現在、通算１２ゴールのエムバペは、この部門首位の「ドイツの爆撃機」ミロスラフ・クローゼ（４８・引退）を４ゴール差で追っている。エムバペはグループリーグからゴールデンブーツ争いのライバルと激突する。フランスとＩ組第３戦を戦うノルウェーの「怪物ストライカー」アーリング・ハーランド（２６、マンチェスター・シティー）がその相手。ハーランドは前季（２７ゴール）を含め、直近４シーズンでイングランド・プレミアリーグ（ＥＰＬ）得点王に３度輝いている。ハーランドは北中米Ｗ杯欧州予選で１６ゴールを量産し、得点ランキング首位に立った。ノルウェーは欧州予選Ｉ組でハーランドの活躍を武器にイタリアを２位に押し下げて首位通過し、本大会出場を決めた。２８年ぶりにＷ杯へ復帰したノルウェーは、今大会のダークホースとみられている。ハーランドの「特級アシスト役」は、前季アーセナルをＥＰＬ優勝へ導いたＭＦマルティン・ウーデゴール（２８）だ。欧州予選アシスト王のウーデゴールは７アシストを記録し、このうち４本がハーランドのゴールにつながった。スペインの「超新星」ラミン・ヤマル（１９、ＦＣバルセロナ）もゴールデンブーツ候補に挙げられる。ヤマルは前季ラ・リーガで２４ゴールを記録し、バルセロナのリーグ優勝をけん引した。２００７年７月生まれのヤマルがゴールデンブーツを獲得すれば、１９６２年チリＷ杯で２０歳８カ月にして共同得点王となったハンガリーのフロリアン・アルベルト（１９４１～２０１１）を抜き、史上最年少受賞者となる。４月に太もも裏を負傷したヤマルは、１６日のカボベルデとのＨ組第１戦までにコンディションを整えるため調整を続けている。