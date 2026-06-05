官民「チーム・コリア」、米の海洋プラント事業４兆ウォン受注

韓国政府と公共機関、民間企業が連携し、約４兆ウォン規模の米国海洋プラント事業を受注した。国土交通部は４日、気候エネルギー環境部や海洋水産部などとともに、米ルイジアナ州の浮体式液化天然ガス設備（ＦＬＮＧ）第１号機の建設事業を１日（現地時間）に受注したと発表した。ＦＬＮＧは、韓国国内の造船所で建造した後、現地海域に設置され、ガス田で生産された天然ガスを液化・貯蔵・積み出しするための設備である。同事業は、ルイジアナ州沖約７４キロの海域で年間４４０万トン規模の液化天然ガス（ＬＮＧ）を生産するプロジェクトだ。総事業費は４８億ドル（約７兆ウォン）で、三星（サムスン）重工業がＥＰＣ（設計・調達・施工）を担当し、このうち２８億ドル（約４兆ウォン）分を受注した。建設期間は５年、運営期間は２５年となる。今回の事業には韓国企業の環境対応技術も導入される。燃料燃焼後の排ガスに含まれる窒素酸化物を窒素と水に還元して排出量を減らす「選択触媒還元法（ＳＣＲ）」や、廃熱を回収して蒸気や電力を生産し、エネルギーの再利用を最大化する「排熱回収ボイラー」などが代表例だ。韓国政府によると、今回のプロジェクトは金融、施工、運営の全過程を含む投資開発型事業だ。世界最大級の資産運用会社ブラックロックが主導するファンドに、韓国海外インフラ都市開発支援公社（ＫＩＮＤ）とグリーンファンド、韓国海洋振興公社が計１億５０００万ドル（約２２００億ウォン）を出資した。キム・ウンジ記者 eunji@donga.com