ジェンスン・フアン氏、７日に斗山ユニホーム姿で始球式

エヌビディア（ＮＶＩＤＩＡ）のジェンスン・フアン最高経営責任者（ＣＥＯ、写真）が、ソウル市松坡区蚕室洞（ソンパグ・チャムシルドン）の蚕室野球場で行われる斗山（トゥサン）ベアーズのホームゲームの始球式で始球者を務める。斗山グループの朴廷原（パク・チョンウォン）会長は始打者を務める。斗山グループは４日、フアン氏が７日に本拠で行われるキウム・ヒーローズとのレギュラーシーズン試合で始球式を、朴氏が始打式を務めると発表した。フアン氏はかねてから野球好きで知られ、米大リーグや台湾プロ野球でも始球式を行った経験がある。今試合では、エヌビディアの創業年である１９９３年にちなみ、「９３」の背番号が入った斗山ベアーズのユニホームを着てマウンドに上がる。斗山ベアーズのオーナーでもある朴氏も大学時代に野球サークルで二塁手としてプレーした経験があり、斗山創業年の１８９６年にちなんだ「９６」の背番号を付けて打席に立つ予定だ。試合に先立ち、朴氏はじめ斗山グループ主要系列会社の経営陣は、別室でフアン氏らと懇談する予定だという。エヌビディアの人工知能（ＡＩ）プラットフォームと斗山のロボティクス技術の協力など、フィジカルＡＩを巡り意見が交わされる見通しだ。始球式後、フアン氏はエヌビディア社員約２００人とともに試合を観戦する予定だ。今回のイベントはエヌビディア側の提案で実現したという。エヌビディア側が始球式を提案し、斗山グループが朴氏の始打式で応じた形だ。斗山ベアーズのホームゲームで企業経営者が始球式と始打式を務めるのは初めて。一方、ゲーム業界によると、フアン氏は今週ソウルで、蒋柄圭（チャン・ビョンギュ）クラフトン議長や同社のイ・ガンウク最高ＡＩ責任者（ＣＡＩＯ）、「バトルグラウンド」のチャン・テソクＩＰ（知的財産）フランチャイズ総括らとも面会する。フィジカルＡＩをはじめとするヒューマノイドロボット事業や、エヌビディアのＡＩパソコンブランド「RTX Spark」を基盤としたゲーム分野での協力策が主要議題になるとみられている。ピョン・ジョングク記者 ハン・チェヨン記者 bjk@donga.com