党代表選出馬説の金民錫首相、１９日に与党院内執行部と会食

金民錫（キム・ミンソク）首相が１９日、与党「共に民主党」の新任院内執行部と会食する。最近、国会常任委員会ごとの与野党議員に続き、与党院内執行部とも会食の場を設けており、８月の党大会での党代表選出馬を見据えた「食事政治」との見方が出ている。党内では、金氏が６・３地方選前の早ければ５月末にも辞任するとの見方も浮上している。１３日に民主党関係者によると、金氏は１９日、韓秉道（ハン・ビョンド）院内代表の再任で発足した李在明（イ・ジェミョン）政権３期目の院内執行部と、ソウルの首相公邸で会食する。出席対象は韓院内代表と院内首席副代表３人など計１８人。これに先立ち、金氏は１１日に国会国土交通委員会、１２日には政務委員会所属の与野党議員と会食するなど、議員との接触面を広げている。党関係者は「党代表選に挑戦するため首相職を辞任する前に、議員らと幅広く会っているようだ」と話した。８月の党大会では、鄭清来（チョン・チョンレ）代表の再選出馬が有力視される中、金氏は親李在明（親明）系内で鄭氏に対抗する候補として取り沙汰されている。仁川延寿（インチョン・ヨンス）甲の国会議員補欠選候補に公認された宋永吉（ソン・ヨンギル）元代表も、親明系候補として出馬するとの見方が続いている。議員の間では、金氏が早ければ５月末、遅くとも地方選直後に首相職を辞し、党代表選に挑むとの話が広がっている。金氏に近い議員は「５月末辞任の可能性がある」とし、別の議員も「選挙が終わればすぐ党に戻ると聞いている」と語った。ただ一部では、金氏が正式な選挙運動開始前の２１日までに辞意を表明し、選挙支援に乗り出して勝利に貢献すべきだとの声も出ている。金氏に近い姜得求（カン・ドゥクグ）最高委員が主導する金氏系シンクタンク的な集まりには議員１０人余りが集まり、核心実務陣も決まったとされる。この集まりは、党大会レースが始まれば金氏陣営の中核になるとの見方が出ている。金氏の側近は、会合発足時期について「金首相が最終的に立場を整理する必要がある」と述べた。チョ・グォンヒョン記者 buzz@donga.com