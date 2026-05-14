世界を魅了した「辛ラーメン」、４０年で売上２０兆ウォン　「２０３０年に世界トップへ」

１９８６年に誕生した「辛（シン）ラーメン」が、韓国ラーメン業界で初めて累積売上２０兆ウォン、累積販売数４２５億食を突破した。農心（ノンシム）は、新商品「辛ラーメンロゼ」をラインアップに加え、海外市場攻略を加速させ、２０３０年までに世界ラーメン市場首位へ躍進するとの目標を掲げた。農心の趙鏞喆（チョ・ヨンチョル）代表取締役は１３日、ソウル中区（チュング）のロッテホテル・ソウルで記者懇談会を開き、「辛ラーメンの辛さは韓国を越えて世界へ広がり、昨年末時点で単一商品として累積売上２０兆ウォンを達成した」とし、「４０年間、世界の消費者と共に歩んできた記録だ」と語った。累積販売数は計４２５億食。１袋当たりの麺の長さ（４０メートル）基準で換算すると、地球と太陽を約６往復できる距離分の辛ラーメンが売れた計算になる。１時間当たり約１２万食、１秒当たり約３４食が販売された。辛ラーメンの累積売上の約４０％は、海外市場によるものだ。農心は１９８１年の東京事務所設立を皮切りに、中国、米国に海外生産拠点を構築し、今年はロシア法人も発足させるなど、グローバルネットワークを着実に拡大してきた。その結果、辛ラーメンは現在、世界１００カ国余りで販売されており、昨年基準では北米、中国、日本が海外売上の半分を占めた。２０２０年には、米紙ニューヨーク・タイムズが選定した「世界最高のインスタントラーメン」で、「辛ラーメンブラック」が、ラーメン本場とされる日本の日清などを抑えて１位に選ばれたこともある。趙氏はこの日、昨年の創立６０周年に合わせて発表した「ビジョン２０３０」も改めて強調した。「海外売上比率を６０％以上に拡大し、２０３０年までに売上７兆３０００億ウォンの達成、営業利益率１０％確保を通じて『グローバルナンバーワン』へ躍進する」と述べた。昨年の農心連結ベース売上高（３兆５１４３億ウォン）の２倍以上に引き上げる計画だ。グローバル市場調査会社ユーロモニター・インターナショナルによると、昨年基準の農心の世界ラーメン市場シェアは、頂新国際集団（台湾）、日清食品（日本）、東洋水産（日本）、インドフード（インドネシア）に続く５位だった。農心は、辛ラーメン発売４０周年記念の新商品「辛ラーメンロゼ」を１８日、韓国と日本で同時発売する。辛ラーメンロゼは、既存の辛ラーメンの辛さにコチュジャンとトマト、クリームを加えた商品だ。来月からは海外現地生産と輸出も本格化する予定だ。趙氏は「最近の『不惑』は、最も活力ある青年の年齢だ」とし、「今後も辛ラーメンは韓国の辛さを代表するブランドとして、グローバル食文化をリードするＫフードの中核ブランドへ成長していく」と語った。キム・ダヨン記者 damong@donga.com