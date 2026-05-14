７９歳のアドフォカート氏、Ｗ杯史上最高齢指揮官へ

２００６年ドイツ・ワールドカップ（Ｗ杯）で韓国代表を率いたディック・アドフォカート監督（７９・オランダ）が、キュラソー代表監督に復帰した。アドフォカート氏が２０２６年北中米Ｗ杯で１試合でもベンチ入りすれば、Ｗ杯本大会史上最高齢監督記録を更新する。現在の記録は、２０１０年南アフリカＷ杯でギリシャ代表を率いたオットー・レーハーゲル元監督（８８・ドイツ）の７１歳だ。キュラソーサッカー協会は１３日、アドフォカート氏の監督就任を発表した。アドフォカート氏は昨年１１月、２０２６年北中米Ｗ杯北中米予選で、人口１５万人の「小国」キュラソーを史上初のＷ杯本大会出場へ導いた。しかし今年２月、健康状態が良くない娘を看病するため、自ら指揮官の座を退いていた。その後、キュラソー代表はフレッド・ルッテン監督（６４・オランダ）を招へいして本大会に備えていたが、３月の国際親善試合で中国に０－２、豪州に１－５で敗れた。ルッテン監督は成績不振の余波で１２日に退任した。国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）ランキング８２位のキュラソーは、北中米Ｗ杯グループリーグＥ組でドイツ（１０位）、コートジボワール（３４位）、エクアドル（２３位）と争う。アドフォカート氏は２００６年ドイツＷ杯のトーゴ戦で、韓国にＷ杯アウェー初勝利をもたらしたが、決勝トーナメント進出には届かなかった。金培中 wanted@donga.com