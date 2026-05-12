原油高被害支援金、第２次支給を１８日開始　１０万～２５万ウォン

１８日から所得下位７０％の国民を対象に、１人当たり１０万～２５万ウォンの「原油高被害支援金」の第２次支給が始まる。１１日、政府によると、第２次支給対象者は会社員加入者の片働き世帯基準で、今年３月納付分の健康保険料が１人暮らし世帯は１３万ウォン、２人世帯は１４万ウォン、３人世帯は２６万ウォン、４人世帯は３２万ウォン以下の場合、支援金を受け取ることができる。保健福祉部のキム・ムンシク福祉行政支援官は、「年間所得基準では、１人暮らし世帯は約４３４０万ウォン、２人世帯は４６７４万ウォン、３人世帯は８６７９万ウォン、４人世帯は１億６８２万ウォン程度」と説明した。ただ、健康保険料納付基準を満たしていても、昨年の財産税課税標準額合計が１２億ウォンを超える場合や、２０２４年の金融所得合計額が２０００万ウォンを超える高額資産家は支給対象から除外される。政府は「課税標準で１２億ウォンは、１住宅保有者基準で公示価格約２６億ウォン台の住宅を保有するケース」とし、「金融所得２０００万ウォンは年利２％基準で預金約１０億ウォン規模」と説明した。先月から支給が始まった基礎生活受給者など第１次支給対象者と、今回の第２次支給対象者を合わせ、原油高被害支援金を受け取る国民は約３６００万人と集計された。第２次支給の申請期間は１８日から７月３日までで、住所地管轄の住民センターや各カード会社のアプリケーション、ホームページなどを通じて申請できる。支給額は第１次と同様、首都圏や人口減少地域など居住地域に応じて１人当たり１０万～２５万ウォンを差等支給する。クレジットカード・デビットカード、地域商品券、プリペイドカードの中から選択して受け取ることができ、使用期限は８月３１日まで。ハン・ジェヒ記者 hee@donga.com