先制・決勝とも孫興慜の足から　ＬＡＦＣの２－１勝利をけん引

「スーパーソニー」孫興慜（ソン・フンミン）が２アシストを記録し、所属するロサンゼルスＦＣ（ＬＡＦＡ）の２０２６年北中米カリブ海サッカー連盟（ＣＯＮＣＡＣＡＦ）チャンピオンズカップ準決勝第１戦の勝利を導いた。米メジャーリーグサッカー（ＭＬＳ）のＬＡＦＣは３０日、カリフォルニア州ロサンゼルスの本拠ＢＭＯスタジアムで行われたトルーカ（メキシコ）との準決勝第１戦で２－１で勝利した。最前線で先発出場した孫興慜はチームの２ゴールすべてをアシストした。孫興慜は後半６分、ティモシー・ティルマン（米国）の先制点を演出した。セルジ・パレンシア（スペイン）がサイドから送ったクロスが相手ＤＦに当たって跳ね返り、ペナルティーエリア内の孫興慜へ。背を向けた状態から右足で浮かせたボールをティルマンがトラップし、そのまま右足シュートでゴールを決めた。１－１で迎えた後半アディショナルタイムにも、孫興慜は決定的なアシストを記録した。ペナルティーエリア左で得たＦＫのキッカーを務め、ゴール左へ鋭く曲がるボールを送り、エンクォシ・タファリ（米国）のヘディング決勝点を導いた。この日２アシストを追加した孫興慜の今季公式戦アシスト数は１４となった。サッカーデータ専門メディア「フットモブ（FotMob）」は孫興慜に両チーム通じて最高の８．６点を付与した。ＬＡＦＣとトルーカの第２戦は７日、メキシコ・トルーカのエスタディオ・ネメシオ・ディエスで行われる。ＬＡＦＣは引き分けでも決勝進出が決まるが、会場が標高約２７００メートルの高地にある点が試合の行方を左右しそうだ一方、大韓サッカー協会は同日、「洪明甫（ホン・ミョンボ）代表監督が１６日、ソウル鍾路（チョンノ）区のＫＴ光化門（クァンファムン）ビル・ウエスト屋外広場で２０２６年北中米（米国、カナダ、メキシコ）Ｗ杯最終メンバーを発表する」と明らかにした。韓国、メキシコ、チェコ、南アフリカが属するＡ組は１２組中最も早くグループリーグを開始する。このため代表は国内での壮行式を行わず、米国の事前キャンプ地で高地環境に適応するためのトレーニングに入る。第１陣は１８日に米ソルトレークシティへ出発する予定だ。ハン・ジョンホ記者 hjh@donga.com