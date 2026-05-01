車をスマホのように　現代自、ＡＩ秘書搭載の大画面システム公開

現代（ヒョンデ）自動車グループは次世代インフォテインメントシステム「プレオス・コネクト」を公開し、ソフトウエア中心車両（ＳＤＶ）への転換を加速させる青写真を示した。先月２９日、現代自グループはソウル江南（カンナム）の「ＵＸスタジオ・ソウル」でメディアデーを開き、開発コンセプトと適用計画を発表した。「プレオス・コネクト」は１７インチディスプレイとスリムディスプレイ、人工知能（ＡＩ）音声アシスタント「グレオＡＩ」、オープン型アプリマーケットなどを備え、車両を「スマートフォン」のように動作させるのが特徴だ。ユーザーはディスプレイを通じて車両を操作し、ナビゲーションやメディアコンテンツを利用できるほか、音声命令で多様な機能を実行できる。ディスプレイ左側の「走行情報画面」は速度や警告灯、電費・燃費など走行に必要な情報を常時表示する。車両機能は単純なタッチ操作だけで作動・制御できるようにした。右側の「アプリ画面」はナビゲーション、メディア視聴、車両制御・設定、コンテンツ利用などを自由に実行・探索できる領域となる。プレオス・コネクトの車内ＡＩエージェント「グレオＡＩ」は、ドライバーに車両と対話しながら移動する楽しさを提供する。「通風シートをつけて」と言えば運転席の通風シートをオンにするなど、車両機能に関する指示に従うだけでなく、最新ニュースやスポーツの試合結果も教えてくれる。さらに、完璧でない文章やさまざまな地域の方言で話しても、その意図を理解して対話する。現代自グループはこれをＳＤＶ転換の出発点とし、今後はＡＩ基盤のパーソナライズ機能をさらに強化する計画だ。プレオス・コネクトは５月発売予定の「ザ・ニュー・グレンジャー」に初搭載され、２０３０年までに約２０００万台へ拡大される見通しだ。ピョン・ジョングク記者 bjk@donga.com