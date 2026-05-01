惜別の後に再結集　オーディション発「元祖グループ」再始動

「終わりがあると分かっていながら、私たちは何がそんなに良くて、何がそんなに幸せで、ここまで走ってきたのでしょうか」２０１９年１月、ソウル九老区（クログ）の高尺（コチョク）スカイドーム。２０１７年のＭｎｅｔオーディション番組『プロデュース１０１ シーズン２』で結成されたプロジェクトグループ「Ｗａｎｎａ Ｏｎｅ（ワナワン）」の最後のコンサートで、メンバーたちはついに涙を流した。活動終了が最初から決まっていた「期限付きグループ」ではあったが、別れを簡単に受け入れることはできなかった。それから７年、ワナワンが再び集結した。先月２８日、Ｍｎｅｔプラスで先行公開されたリアリティ番組「ワナワンゴー：バック・トゥ・ベース」で再結成を発表した。２０１６年の同番組シーズン１で誕生したガールズグループ「アイオアイ（Ｉ．Ｏ．Ｉ）」もデビュー１０周年を迎え、ミニアルバムとコンサートを準備している。「国民プロデューサー」の選択で誕生したグループが相次いで帰ってきた。●「懐かしさ」のリアリティで再集結「ワナワン」の今回のリアリティは、それぞれの場所で活動していたメンバーたちが再び一つの「家（Ｂａｓｅ）」に戻ってくるという意味が込められている。制作陣は「もう一度リアリティを通じてファンに会いたいというメンバーたちの意志が大きかった」と明らかにした。。２０１７年の「ワナワンゴー」シリーズの延長線上にある今回の番組では、当時の制服姿で宿舎のように構成された「ワナベース」に集まる様子のほか、当時のマネージャーや警備スタッフ、移動車両まで登場する。関連映像の公式チャンネル累計再生回数は３５００万回を超えた。「ワナワン」は１年６カ月という短い活動期間の間に、フルアルバム１枚とミニアルバム２枚を含む計５枚のアルバムを発売し、３５０万枚以上の売り上げを記録した。当時、広告やアルバムなどで得た売上だけでも約１０００億ウォンと推定されている。活動当時はＥＸＯやＢＴＳとともに「エクバンワン」と呼ばれ、歌謡界のボーイズグループ３強体制を形成することもあった。ワナワンは来年デビュー１０周年を控えており、追加活動の可能性にも関心が集まっている。●デビュー１０周年のアイオアイアイオアイは１９日、３枚目のミニアルバム「アイオアイ：ループ（Ｉ．Ｏ．Ｉ：ＬＯＯＰ）」を発売し、２９～３１日にソウル蚕室（チャムシル）室内体育館で１０周年コンサートを開く。バンコクや香港などアジアツアーも予定されている。１１人のメンバーのうち、康美娜（カン・ミナ）と周洁琼（チュ・ギョルギョン）を除く全昭彌（チョン・ソミ）、請夏（チョンハ）、金世正（キム・セジョン）ら９人が参加する。「とてもとてもとても」「ソナギ」などで人気を集めたアイオアイの活動期間は約９カ月だったが、当時の第３世代ガールズグループに匹敵する人気を誇った。これまでにも再結成の議論はあったが、諸事情で実現しなかった。今回はメンバーの意志が非常に強かったとされる。最近、全昭彌はバラエティ番組で「今回はアイオアイの練習日程が入った場合、個人スケジュールは入れないことにした。メンバー同士で先に契約書を書いたうえで、（『プロデュース１０１』の放送局である）ＣＪ ＥＮＭを訪ねた」と舞台裏を明かした。。大衆文化評論家のキム・ヒョンシク氏は「従来は事務所がメンバーを決めて『サプライズ』のようにデビューさせ、ファンは結果を受け入れる一方向の構造だったが、これらのグループの登場以降はファンが投票でデビューメンバーを決め、『自分が作ったアイドル』という感覚と達成感を得るようになった」と指摘した。短い「黄金期」を過ごした両グループが再び反響を呼ぶか。音楽業界関係者は「再結成は当時を再び見たいというファン需要が確実にあることを意味する」とし、「年齢を重ねたファンには懐かしさを与え、同時に、１０代にとっては新たにグループ「ワナワン」と「アイオアイ」に出会う良いきっかけになるだろう」との見方を示した。。サ・ジウォン記者 4g1@donga.com