「BANG BANG BANG」デビュー２０周年、今が出発点　Ｇ－ＤＲＡＧＯＮ、ＳＯＬ、Ｄ－ＬＩＴＥの「完全体」カムバック

「コーチェラ、ワッツアップ！」グループＢＩＧＢＡＮＧが、世界最大級の音楽祭「コーチェラ・バレー・ミュージック・アンド・アーツ・フェスティバル」（コーチェラ）のステージで、２０周年活動の幕を開けた。メンバーのＧ－ＤＲＡＧＯＮ（ジードラゴン）、ＳＯＬ、Ｄ－ＬＩＴＥがＢＩＧＢＡＮＧの名で公式ステージに立つのは９年ぶり。ＢＩＧＢＡＮＧは１２日午後（現地時間）、米カリフォルニア州インディオで開かれたコーチェラの「アウトドア・シアター」ステージに登場し、約１時間にわたり単独公演を行った。同ステージはコーチェラで２番目に大きいメインステージだ。ＢＩＧＢＡＮＧは２０２０年のコーチェラ出演のラインアップに名を連ねていたが、コロナ禍の影響で開催が中止となり出演できなかった。６年越しで実現した公演となる。２０２４年、日本大阪の京セラドームで開かれた「２０２４ MAMA AWARDS」でＧ－ＤＲＡＧＯＮが復帰ステージを披露した際、ＳＯＬとＤ－ＬＩＴＥがフィーチャリング出演したが、ＢＩＧＢＡＮＧとしてのステージは２０１７年の「ラストダンスツアー」以来初めて。この日、ＢＩＧＢＡＮＧはこれまでの音楽の歩みを凝縮したセットリストを披露した。旗手たちが並ぶ中、３人が登場し「BANG BANG BANG」で一気に会場を沸かせた。「FANTASTIC BABY」「しらふ」へと続くヒット曲の連続で歓声はさらに高まった。その後、「涙だけのバカ」「LOSER」、バラードアレンジの「HARUHARU」「嘘」ではＳＯＬとＤ－ＬＩＴＥの安定したボーカルが際立った。中盤はメンバーの個性を前面に出したソロステージが続いた。ＳＯＬは「RINGA LINGA」、Ｇ－ＤＲＡＧＯＮは「POWER」で会場を掌握し、２人のユニット曲「GOOD BOY」も披露。続いてＤ－ＬＩＴＥは「限度超過」「僕を見てクィスン」でコーチェラ史上初の「Ｋトロット」を歌い上げる挑戦を見せた。その後も「HOME SWEET HOME」「BAD BOY」など多彩な楽曲が続いた。３人でステージに立ったメンバーは感慨深げだった。ＳＯＬは「この舞台は私たちにとって大きな意味を持つ。共に時間を過ごしてくれてありがとう」と語り、Ｄ－ＬＩＴＥは「忘れられない思い出を持ち帰る。今年はさらに忘れられない記憶を作ろう」と呼びかけた。Ｇ－ＤＲＡＧＯＮも「ＢＩＧＢＡＮＧの２０周年は今が始まりだ」と強調した。昨年、Ｇ－ＤＲＡＧＯＮはソロアルバム「UBERMENSCH」公演で「ＢＩＧＢＡＮＧが２０歳を迎え、奇妙だがセクシーな成人式を構想している」と語り、グループ活動を予告していた。今回の活動を前に、元メンバーの参加有無にも関心が集まったが、「バーニングサン事件」で脱退したＶ.Ｉと、大麻吸引問題で離脱したＴ．Ｏ．Ｐ（トップ）は参加しなかった。Ｔ．Ｏ．Ｐは最近、１３年ぶりにソロアルバムを発表した。ＢＩＧＢＡＮＧは１９日、コーチェラのステージにもう一度立つ予定だ。サ・ジウォン記者 4g1@donga.com