ハンファエアロで３度目の爆発事故　５人死亡

１日午前、大田（テジョン）広域市の儒城区外三洞（ユソンク・ウェサムドン）のハンファエアロスペース大田事業場で爆発事故が発生し、作業員５人が死亡、２人が負傷した。警察は専従捜査チームを編成し、詳しい事故原因などを調べている。警察と消防当局によると、事故は同日午前１０時５９分ごろ発生した。当時、５６棟では作業員らがロケット推進体の製造過程で使用した工具や設備を洗浄する作業を行っていたところ、原因不明の爆発が起きた。爆発とともに火災が発生し、通報を受けた消防当局は午前１１時１７分ごろ対応第１段階を発令し、人員約１００人と装備約３０台を投入した。火は発生から約５０分で大部分が消し止められ、午後１時７分ごろ完全に鎮火した。この事故で、地上１階、延べ面積５４４平方メートル規模の５６棟建物が全焼した。当該作業場は３区域に分かれた平屋構造だったことが確認された。鎮火後、５６棟の洗浄作業室付近で５人が死亡した状態で発見された。消防当局は「（犠牲者５人は）同じ空間で発見された」と明らかにした。負傷した２人は犠牲者らと同じ空間で作業していたが、爆発後、自力で避難した。負傷者のうち１人は全身やけどなど重傷を負い、もう１人は首部位のやけどなど軽傷を負った。死亡者は５０代２人、３０代１人、２０代２人で、一部は契約職作業員と把握されている。作業員らは難燃服を着用していたが、爆発とそれに続く火災で遺体損傷が激しい状態だという。警察は正確な身元確認作業を進めている。事故が発生したハンファエアロスペース大田事業場は、韓国国内のロケット・誘導兵器推進体を開発・生産する核心防衛産業施設だ。敷地面積は約３５万平方メートルで、国家保安施設に指定されているため、建物配置などは外部に公開されていない。警察と消防当局は現場鑑識などを通じて、正確な事故の原因を調べる方針だ。今回事故が起きたハンファエアロスペース大田事業場では、２０１８年と１９年にも爆発事故が発生し、計８人が死亡している。同日、事故現場を訪れたハンファエアロスペースの孫在一（ソン・ジェイル）代表は、「今回の事故に重い責任を痛感している」とし、「関係当局の調査にも積極的に協力し、事故原因を明確に究明する」と述べた。李在明（イ・ジェミョン）大統領は事故発生直後、人命救助と事故収拾に投入可能な資源を総動員して対応するほか、事故原因を徹底的に調査し、今後の再発防止対策も講じるよう指示した。金兌泳 live@donga.com