「ゲーミングＯＬＥＤ」で競争激化　三星「超薄型」ｖｓ ＬＧ「最高解像度」

韓国ディスプレイ大手各社が、台湾で開かれるアジア最大級の情報技術（ＩＴ）展示会「コンピューテックス２０２６」で、ゲーミング有機ＥＬ（ＯＬＥＤ）パネル技術を巡り競争を繰り広げる。高性能ゲーム需要の拡大で成長を続けるプレミアムゲーミングモニター・ノートパソコン市場の主導権の確保に向けた動きだ。三星ディスプレイは１日、２～５日（現地時間）に台湾・台北の南港展示センターで開かれるコンピューテックス２０２６で、携帯型ゲーミングパソコンからモニターまでを網羅するゲーミング最適化ＯＬＥＤラインアップ１６種を出展すると明らかにした。主力製品は、４Ｋ解像度と３６０Ｈｚ高リフレッシュレートを同時実現した量子ドット（ＱＤ）ＯＬＥＤモニターパネルだ。高解像度と高リフレッシュレートの同時対応による駆動負荷など技術的課題を克服した。ゲーミングノートパソコン向け「ウルトラスリム」パネルも初公開する。既存の量産品比でパネル厚を２０％以上薄型化しながら、最大２４０Ｈｚリフレッシュレートに対応する。青色ＯＬＥＤを５層積層し、寿命と輝度を向上させた「ペンタタンデム」技術も併せて展示する予定だ。ＬＧディスプレイは、世界で初めて「５Ｋ２Ｋ」超高画質解像度を実現した３９インチゲーミングＯＬＥＤパネルを公開した。ＬＧディスプレイのみが生産可能なこの製品は、広視野角と鮮明な画質により、レーシングやフライトシミュレーションゲームに最適化されていると評価されている。最近はＩＴ機器需要全般の鈍化基調の中でも、ハイエンドゲーミングパネル市場は着実な成長を続けている。これに伴い、高速な応答速度と高いコントラスト比を備えたＯＬＥＤパネルの搭載比率が増加する傾向にある。韓国の両社は、今回の台湾展示会への出展を機に、世界の主要パソコンメーカーおよびゲーム会社とのサプライチェーンの協力を拡大する計画だ。イ・ドンフン記者 dhlee@donga.com