ＢＴＳ、デビュー１３周年迎え「フェスタ」開催　釜山公演など前後２週間

ＢＴＳが今年、デビュー１３周年を迎え、「ＢＴＳフェスタ」を開催する。所属事務所ビッグヒット・ミュージックは１日、「ＢＴＳはデビュー記念日である今月１３日前後の約２週間、オンラインとオフラインで『２０２６ ＢＴＳフェスタ』を開催する」と発表した。今年のタイトルは「１３（Ｂ）ＴＳ」。ＢＴＳとファンダム「ＡＲＭＹ」が歩んできた１２年間の旅路に新たな「１」を加え、次の章へ進む出発点という意味を込めたという。ＢＴＳは１２日と１３日、釜山（プサン）アジアド主競技場で開かれるワールドツアー「ARIRANG」の釜山公演とともに、多様なコンテンツも披露する。ＢＴＳの釜山公演は、２０２２年１０月の２０３０釜山世界博覧会誘致祈願コンサート以来、３年８カ月ぶりとなる。まず４日には、家族コンセプトで撮影した集合写真が公開される。５日には、５枚目フルアルバム「ARIRANG」の収録曲「Hooligan」のパフォーマンスビデオを公開する。７日と８日には、メンバーたちの現在と自然な瞬間を収めたコンテンツ「NORMAL LOG」と「１３ SIDE FILM」が公開される。１０日と１１日には、グループ独自のバラエティーコンテンツ「走れバンタン ２．０」が復活する。１２日には、「ARIRANG」のデラックスバイナル（Deluxe Vinyl）にのみ収録されていた新曲「Come Over」が音源として配信される予定だ。サ・ジウォン記者 4g1@donga.com