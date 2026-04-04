「アルテミス２号」、月への遷移軌道に投入

米国の有人月探査計画「アルテミス２号」が地球軌道を離脱し、月へ向かった。米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）は２日午後７時４９分（現地時間）、アルテミス２号の有人宇宙船「オリオン」が月遷移軌道投入に向けた点火を実施し、地球軌道を離脱したと発表した。人類が地球軌道を離れたのは１９７２年のアポロ１７号以来、５４年ぶりとなる。アルテミス２号は１日午後６時３５分（現地時間）、米フロリダ州のケネディ宇宙センターで打ち上げられた。その後、地球軌道上で生命維持装置などの点検を行うとともに、近接飛行試験を行った。近接飛行は、同じ軌道上にある別の宇宙船と結合（ドッキング）するための過程で、宇宙飛行士が半手動で機体を調整しながら操作する必要がある。今後、２０２８年ごろにアルテミス４号が有人月面着陸に挑む際には、燃料補給などのため、こうした近接飛行が不可欠になる見通しだ。宇宙飛行士たちは、これらの過程をすべて正常に終え、月遷移軌道に入った。宇宙船はその後、月の重力を利用して８の字を描くような軌道で月の周囲をかすめて回り、１０日に地球へ帰還する予定だ。地球から最も遠ざかる月の裏側には６日ごろ到達する見込みで、オリオンに搭乗した４人の宇宙飛行士は、肉眼で月の裏側を観測する計画だ。。ジャレッド・アイザックマンＮＡＳＡ長官はソーシャルメディアで、「アルテミス２号は正式に月へ向かう軌道に乗った」とし、「米国は再び宇宙飛行士を月へ送り出す段階に入り、今回はこれまで以上に遠くへ到達する」と話した。オリオンはおおむね順調に航行しているが、機内では大小さまざまなトラブルも発生している。打ち上げから約５０分後には地上局との通信が一時途絶えたほか、トイレが故障し、宇宙飛行士たちが約６時間かけて自ら修理する場面もあった。また、２日（現地時間）未明には、宇宙飛行士が使用する電子メールソフト「アウトルック」に不具合が発生し、地上局に修理を要請した。ＮＡＳＡは遠隔操作で問題を解決する方針を示した。チェ・ジウォン記者 jwchoi@donga.com