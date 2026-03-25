李大統領「高齢者の公共交通無料、通勤時間帯の制限」検討指示

李在明（イ・ジェミョン）大統領は２４日、高齢者の公共交通機関の無料利用について、通勤時間帯に制限する案を検討するよう指示した。４２年間続いてきた「高齢者無賃乗車制度」の見直しの必要性に言及したものだ。中東戦争の長期化に伴うエネルギー需給の逼迫に関連し、公共・民間の積極的なエネルギー節約の協力も呼びかけた。李氏は同日、大統領府で開かれた閣議で「通勤時間帯に集中すれば不便ではないか」とし、「（高齢者の）無料利用を通勤ピーク時間に１～２時間ほど制限するのはどうか」と述べた。さらに「高齢者でも通勤する人もおり、区別は容易ではないが、単に外出や散歩に出かける人は制限することも一度検討してほしい」とし、「こうした時に分散させる方法を研究しよう」と提案した。この指示は、気候エネルギー環境部が公共部門の「自動車５部制」など、ガソリン価格上昇への対応策を報告する過程で出された。高齢者無賃乗車制度は、満６５歳以上であれば地下鉄や一部都市鉄道を無料で利用できる福祉政策で、１９８４年の導入以降、一度の調整もなく続いてきた。李氏は自動車５部制の段階的拡大について、「（民間義務化前の）中間段階として公営駐車場で軽い制約を設けることも検討してほしい」とし、「民間では５部制は勧告だが、自主的に参加する人が余裕をもって利用できるよう、公営駐車場での対応は検討の余地があるのではないか」と述べた。閣議では、電気料金を時間帯別に差別化する案も議論された。李氏は「家庭用もピーク時間はやや高く、それ以外は安くして平均的には同水準となるよう早期に実施すべきだ」と検討を指示した。一方、与党「共に民主党」は３１日頃に国会に提出される予定の約２５兆ウォン規模の追加更正予算案について、「物流費や原材料価格の上昇に重点を置いて編成中だ」と明らかにした。中東情勢の影響で被害の大きい中小企業への支援に注力する方針だ。同党の康準鉉（カン・ジュンヒョン）首席報道官は「追加更正予算案は政府が全力で準備しており、国会に提出されれば前例のない速度で処理する」と述べた。懇談会ではガソリンスタンドの負担軽減や、中東地域の銀行取引の停滞により輸出代金を受け取れない企業への支援策などが議論された。同党は２６日に党政協議会を開き、追加更正予算案の最終調整を行う方針だ。政府が３１日頃に閣議を経て追加更正予算案を国会に提出すれば、来月１０日までの本会議通過を目指す。国会関係者は「追加更正予算案は３０日または３１日に国会に提出され、早ければ来月８日に本会議を通過させるのが目標だ」と話した。申圭鎭 newjin@donga.com