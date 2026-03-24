金孝周、ＬＰＧＡ原点大会で再びＶ　「同じトロフィーうれしい」

「自宅に同じトロフィーをもう一つ飾れるのがうれしい」米女子ツアー（ＬＰＧＡ）のフォーティネット・ファウンダーズカップで優勝した金孝周（キム・ヒョジュ、３１）は、笑顔でこう語った。金孝周は２３日、米カリフォルニア州メンロパークのシャロンハイツＧ＆ＣＣ（パー７２）で行われた最終ラウンドで４バーディー、５ボギーの７３（１オーバー）とした。それでも３日目までのリードを守り、通算１６アンダーの２７２で、追い上げたネリー・コルダ（２８、米国、１５アンダー）を１打差で振り切った。今季初勝利で、ツアー通算８勝目。優勝は昨年３月のフォード選手権以来、１年ぶりとなる。大会スポンサーは変わったが、金孝周はツアー参戦初年の２０１５年、この大会で初優勝を果たしている。当時の優勝賞金２２万５０００ドルから倍増した４５万ドル（約６億８３００万ウォン）を手にし、「ルーキー時に初優勝した大会で再び勝てて、より意味がある。同じ大会で２度優勝できたことを誇りに思う」と語った。結果は甘美だったが、優勝までの道のりは平坦ではなかった。３日目まで一度も首位を譲らなかった金孝周は、最終日の開始時点で２位コルダに５打差をつけていた。ワイヤー・トゥ・ワイヤー優勝が濃厚とみられていた。しかし序盤からショットが乱れ、スコアを伸ばせなかった。前半９ホールは２バーディーと２ボギーで足踏みした。一方、前半だけで４打を縮めたコルダは１０番（パー５）のバーディーで首位に並んだ。危機のたびに金孝周を救ったのは「絵に描いたような」ウェッジショットだった。１打リードで迎えた１３番（パー３）、ティーショットをグリーン奥へ大きく外してピンチを迎えたが、ウェッジで放った第２打がピンに当たり、パーセーブに成功した。１７番（パー３）でもティーショットが深いラフに入ったが、見事なウェッジでパーを守った。金孝周は「全体的にショットは良くなかったけど、後半の２つのパー３でパーセーブできたことで優勝を守れた。得意のウェッジが決まってうれしい」と話した。一方、猛追していたコルダは１２番（パー４）と１７番で比較的短いパーパットを外し、いずれもボギーとして逆転を逃した。「悔しいが、これがゴルフだ」と振り返った。３０代に入り、むしろ全盛期の力を取り戻した金孝周は、複数回優勝にも意欲を見せる。２６日からアリゾナ州フェニックスのワールウィンドＧＣで開かれるフォード選手権に、前回王者として出場する。同日、フロリダ州パームハーバーのイニスブルック・リゾート（パー７１）で行われた米男子ツアーのバルスパー選手権では、任成宰（イム・ソンジェ、２８）が通算８アンダーの２７６で４位タイに入った。第３ラウンドまで単独首位で、４年５カ月ぶりの優勝に迫ったが、最終日はバーディー２つに対し５ボギーと崩れ、優勝を逃した。それでも今季初のトップ１０入りを果たし、４月のメジャー大会マスターズへ弾みをつけた。優勝は通算１１アンダーの２７３でマシュー・フィッツパトリック（３２・英）が手にした。２０２３年４月以来、約３年ぶりのツアー３勝目で、賞金１６３万８０００ドル（約２４億６０００万ウォン）を獲得した。キム・ジョンフン記者 hun@donga.com