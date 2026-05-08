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メキシコ大統領「ＢＴＳ、音楽で若者にインスピレーション」

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メキシコ大統領「ＢＴＳ、音楽で若者にインスピレーション」

Posted May. 08, 2026 08:36,   

Updated May. 08, 2026 08:36

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ＢＴＳがメキシコワールドツアーを前に、６日（現地時間）、メキシコ大統領府の公式招待を受け、クラウディア・シェインバウム大統領と面会した。

ＢＴＳ所属事務所のビッグヒット・ミュージックによると、ＢＴＳはメキシコ市内の大統領官邸でシェインバウム大統領と約４０分間歓談し、メキシコ政府の記念プレートも受け取った。

記念プレートには、ＢＴＳが「音楽を通じてメキシコの若者にインスピレーションを与え、尊重と共感、多様性、平和の文化に基づく共同体形成に寄与した」と記された。シェインバウム大統領は同日、ＢＴＳ訪問直前にあった記者会見で「（彼らの音楽は）常に友情と平和、愛のメッセージを伝えている」と語った。

ＢＴＳの大統領官邸訪問が伝えられると、官邸前のソカロ広場には市民約５万人が詰めかけ、大混雑となった。ＢＴＳメンバーがシェインバウム大統領とともに官邸バルコニーに姿を現してあいさつすると、大歓声が沸き起こった。

ＢＴＳファンダム「ＡＲＭＹ」は、「メキシコの心にはいつもＢＴＳがいる」などと書かれた手持ちボードを掲げ、歓迎した。

ＢＴＳは７、９、１０日、メキシコ市のエスタディオＧＮＰセグロスでワールドツアー公演を行う予定だ。メキシコ市商工会議所は、ＢＴＳ公演による経済波及効果が約１億７５０万ドル（約１５５７億ウォン）に達すると見込んでいる。


キム・テオン記者 beborn@donga.com

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