ＢＴＳ、カムバックまでの葛藤を記録　ドキュメンタリーで舞台裏公開

「ＢＴＳとして１２年を生きることは祝福だ。しかし、この大きく輝く王冠は、背負いきれないほど重く、怖くもある」ＢＴＳメンバーが新譜「ＡＲＩＲＡＮＧ」の制作過程を追ったドキュメンタリー「ＢＴＳ：ザ・リターン」で、リーダーのＲＭはこう語った。２０２２年に完全体で行ったコンサート「Yet to Come in BUSAN」、入隊と除隊の現場、昨年の新曲制作の様子などを収めた本作（１時間３３分）は、２７日午後４時からネットフリックスで公開される。作品は、新譜発表に至るまでのメンバーの葛藤と問題解決の過程を追う。昨年夏、メンバーは米ロサンゼルスに集まった。早期のカムバックを目指したが、決定的なアイデアが浮かばなかった。「ＢＴＳももう終わりだ」と揶揄されるのではないかとの不安と、ファンをこれ以上待たせたくないという思いの間で、プレッシャーは増していった。転機となったのは「ハワードの七人の韓国人」の逸話だった。１８９６年、米ワシントンのハワード大学に渡った朝鮮人留学生７人のうち３人が、民族音楽学者アリス・Ｃ・フレッチャー（１８３８～１９２３年）の招きで「ラブソング：アララン（Love Song: Ar-ra-rang）」を録音したという実話だ。これに着想を得て、韓国の代表的民謡「アリラン」の旋律を一部取り入れた楽曲「ボディ・トゥ・ボディ」などが制作された。この過程で「『愛国主義に寄り過ぎる』と不快に感じる人もいるかもしれない」（Ｖ）、「いろいろな料理を無秩序に混ぜたビビンバのようだ」（ＲＭ）といった率直な悩みを語る姿も収められている。自然体で描かれるＢＴＳの日常も見どころだ。メンバーは夕食をとりながら酒を酌み交わし、過去の映像を見て笑い合うなど、等身大の青年としての一面を見せる。監督のバオ・グエン氏（５１）はこうした親密な瞬間を捉えるため、メンバーにもカメラを持たせた。そのため作品はホームビデオのような雰囲気も漂う。２０日、ソウル鍾路区（チョンノグ）のシネキューブで開かれた記者懇談会で、グエン監督は「ＢＴＳとして生きるのは大変だが、彼らは共にいることで乗り越えられると感じた。この作品は兄弟愛の物語だ」と語った。２１日に世界約１９０カ国へ生中継されたソウル・光化門（クァンファムン）広場でのカムバック公演の映像も大きな人気を集めている。２３日、グローバルＯＴＴランキングによると、「ＢＴＳカムバックライブ：ＡＲＩＲＡＮＧ」は前日基準で７７カ国のネットフリックス映画部門で１位を記録した。