中国の低価格攻勢に対抗、韓国、自動車・造船で技術差拡大

中国はバッテリーにとどまらず、鉄鋼や石油化学など主力産業の大半で韓国を急速に追い上げている。中国の攻勢に対し、自動車や造船では高付加価値化による差別化や事業ポートフォリオの多角化を通じて、競争力の維持に努めている。電気自動車分野でも中国政府は巨額の補助金を投じている。このため価格競争が難しくなる中、韓国の自動車メーカーは高級化戦略を選択した。製品品質とブランド力を高めて付加価値を引き上げるとともに、内燃機関車で培った技術を環境対応車に応用し、電気自動車中心の中国とは異なり、ハイブリッド車や水素燃料電池車（ＦＣＥＶ）など多様なパワートレインで市場を攻略する構えだ。現代（ヒョンデ）自動車の高性能電気自動車「Ｎライン」がその代表例だ。同社は２０２３年、最高出力６５０馬力、０－１００キロ加速３．４秒の高性能ＥＶ「アイオニック５Ｎ」を発表した。「レーサーのグリーンヘル」と呼ばれるドイツ・ニュルブルクリンク・サーキットで、この車を極限まで走らせても、バッテリー温度がおおむね４０度前後で安定していることに、海外ユーチューバーらが驚く様子がオンライン上で相次いで報じられている。同社はその後も、昨年７月に「アイオニック６Ｎ」、今年１月にはジェネシスの高性能ＥＶ「ＧＶ６０マグマ」を相次いで投入し、中国製ＥＶとの差を「技術力」で広げる姿勢を鮮明にしている。現地で品質が評価され、販売も拡大している。ジェネシスの米国販売は、進出初年の２０１６年は６９４８台だったが、昨年は８万２３３１台と約１１．８倍に増加した。２０２１年にはゴルフのタイガー・ウッズがＧＶ８０を運転中に横転事故を起こしながら軽傷にとどまったことで安全性が注目された。最近では、米プロサッカーＭＬＳのロサンゼルスＦＣに所属する孫興慜（ソン・フンミン）がＧＶ８０クーペを運転する姿が確認され、「著名人も乗る高級車」とのイメージも広がっている。ハイブリッド車のラインアップも拡充している。ホセ・ムニョス現代自動車社長は昨年、米ニューヨークでの「インベスター・デー」で「２０３０年までにハイブリッドモデルを８種から１８種に増やし、環境対応車の販売比率を５９％まで引き上げる」と表明した。造船業界も、環境に配慮した高付加価値船で中国の追撃をかわす戦略を進めている。代表例は、液化天然ガス（ＬＮＧ）などのガス運搬船だ。マイナス１００度以下の超低温を維持し、ガスの漏れを防ぐ必要があることから、高い技術力が求められる高付加価値船である。最近では、ＨＤ韓国造船海洋が液化二酸化炭素運搬船２隻を、三星（サムスン）重工業がＬＮＧ運搬船３隻をそれぞれ受注するなど、韓国造船会社への需要が高まっている。。ＨＤ韓国造船海洋の関係者は、環境に配慮したＬＮＧ二重燃料推進エンジンの搭載や、極地でも安定した航行が可能な耐氷設計技術の適用など、差別化された技術力によって、グローバル市場での競争力を維持していく考えを示した。李沅柱 takeoff@donga.com